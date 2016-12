Talvepühad käivad käsikäes rohke hea toiduga, mida tihtilugu valmistatakse suuremal hulgal, kui tarvis läheb. Maal on hea võimalus jääkidest vabanemiseks nendega kanu rõõmustada. Siiski tasub silmas pidada, et lind ei ole inimene ja päris kõike neile hea tervise säilimise huvides anda ei tohiks.

Mida võib anda?

Kalkuni- või kanapraad

Kui te ise ei jõua enam linnuprae jääkidest suppi keeta ega soovi neid selle tegevuse edasilükkamiseks sügavkülmutada, võib allesjäänud kondid ja liha rahus kanadele anda. Linnuprae seest võib leida palju väikeseid ja teravaid luid, mistõttu need kondid pole sobivad teistele koduloomadele. Teadke, et kanu need ei häiri!

Kala ja koorikloomad

Kui pühade aegu armastate maiustada koorimata krevettidega või teha ahjukala, ei ole vaja krevetikoori ja kalanahka ega luid ära visata – kanad söövad need rõõmuga ära ja saavad sealt endale vajalikke mineraalaineid.

Värske salat

Igasugune värske kraam on kasulik nii meile kui ka kanadele. Kahjuks kipuvad värsked salatid küll laual kaunid olema ja hästi maitsema, kuid seda vaid üheks õhtuks. Järgmisel päeval võib ülejäägi kanadele pakkuda. Tasub teada, et hea oleks, kui salatis ei oleks äädikat ega väga tugevaid pipraid.

Leib/sai

Leib ja sai ei ole ilmselt kõige parema toiteväärtusega ja kasulikum valik kodulindudele, kuid vahetevahel võib mõlemat neile pakkuda. Olge kindlad, et pakutav ei ole läinud hallitama! Selline toit on lindudele ohtlik!

Mida ei või anda?

Kartul

Tundub üllatav? Viimasel ajal on tõestatud, et valged kartulid sisaldavad kanadele kahjulikke aineid, mis neid küll ei tapa, kuid võivad põhjustada erinevaid terviseprobleeme. Pikemaaegne kartulitega toitmine võib olla kõhulahtisuse ja südameprobleemide põhjuseks. Väikesed kogused ja vahel harva küll tavaliselt lindude tervist otseselt ei mõjuta, kuid parem on ka neist hoiduda.

Sibul/küüslauk

Kui meile on nii sibul kui ka küüslauk kasulikud, siis väga paljudele loomadele on need taimed suurtes kogustes mürgised ja võivad põhjustada terviseprobleeme ka väiksemates annustes. Nii on ka kanadega. Parem mitte anda neile ei sibulat ega küüslauku ühelgi kujul.

Spargel

Kuigi meil ei ole kombeks talvepühade aegu sparglit valmistada ega süüa, tasub teada, et kui seda ka peaks proovima ja üle jääma, siis kanadele seda peent köögivilja anda ei maksa. Nimelt rikub ka väheses koguses spargli söömine munade maitse üsna pikaks ajaks.

Tsitrused

Erinevaid tsitrusvilju ja nende koori ei sobi kanadele toita. Õnneks nad ei kipu neid ka armastama, kuid siiski tasub teada, et näiteks mandariinide koored sisaldavad väga palju kemikaale. Lisaks on tsitrused happelised, ning rikuvad tasakaalu kanade kehas, viies sealt kaltsiumi välja. Seetõttu jäävad munakoored õhukeseks või muutuvad hoopiski nahkjaks.

Köögijäätmete kanadele toitmisel võiks ülejäänud toiduainete puhul kasutada põhimõtet – kui see ei lähe kokku inimese tervisliku toitumisega, ei sobi see ka kanadele. Hoidugem alkoholisisalusega, väga piprastest, väga soolastest ja väga magusatest toitudest – need mõjuvad halvasti ka kodulindudele.

Allikas: Fresheggsdaily.com