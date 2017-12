Pühade ajal reisivad eestlased päikese alla, jõuluturuga suurlinna või Lapimaale

Jõulude ja aastavahetuse ajal reisijad peavad isegi varase planeerimise puhul arvestama kõrgemate hindadega. Siiski reisivad eestlased pühadeperioodil palju – ühed soovivad palmi alla ning teised igatsevad suurlinnade jõulumelu.

„Kui väga otse öelda, siis aastavahetusel reisimine eristub eelkõige selle poolest, et nõudlus on väga suur ning hinnad seetõttu päris kallid,“ ütleb reisibüroo Go Travel turundusjuht Anu Vane. „Esiteks sõidetakse üle kogu maailma jõuludeks koju ning teiseks on jõulud populaarne aeg koos perega puhkamiseks, sest koolides on vaheajad ja vanematel mitu vaba päeva järjest.“

Vane räägib, et aastavahetuse lennud on sageli juba paar kuud ette täis broneeritud. Aeg-ajalt vabaneb üksikuid kohti, kuid hinnad on tavapärase tasemega võrreldes umbes 15% kõrgemad ning hinnalangus tuleb jaanuari esimestel nädalatel.

Kuna pühadeaeg on üks magusamaid reisiperioode, siis hakatakse reise plaanima juba suvel. Baltic Toursi tootespetsialist Svea Lillepalu sõnul lähevad lennu- ja hotellikohad kui soojad saiad ning viimasel hetkel ärkaja võib jääda tühjade käte või tühja rahakotiga.

Lillepalu räägib, et kui aastaid tagasi oli probleemiks see, et ärgati viimasel hektel, siis täna saavad reisihuvilised aru, et varasel tegutsemisel on kasud sees nii valiku kui ka maksumuse poolelt. Samuti on inimesed tema sõnul muutunud seikluslikumaks ning on altimad külastama tavapärasest erilisemaid sihtkohti.

Estraveli turundusdirektor Airi Ilisson-Cruzi hinnangul veedab pühadeperioodi reisil 40% rohkem Eesti inimesi, kui viis aastat tagasi. Selle ajaga võrreldes on Estraveli kaudu käidavate populaarsete riikide edetabeli tippu lisandunud Araabia Ühendemiraadid, USA, Malta ja Kuuba. Samuti on kasvanud kruiisituristide arv. Talvel käiakse peamiselt Kariibi mere kruiisidel paradiisisaartega tutvumas, aga sõidetakse ka Alaskale või Uus-Meremaale.

Päike, suurlinn või Lapimaa

Go Traveli turundusjuht Anu Vane jaotaks pühadeaegsed reisijad kolmeks – päikese alla sõitjad, suurlinnamelu nautijad ning erilise elamuse otsijad.

Päikesereise müüvad nemad aastalõpuks ülekaalukalt kõige rohkem. Enim ostetakse reisipakette Egiptusesse ja Kanaaridele, samuti on populaarne Tai, kuhu ostetakse ühtviisi hästi nii lennupileteid kui ka reisipakette. Palju küsitakse Aasia suunda, aga ka Mauritiust, Seišelle ja Maldiive, kuna mitu lennufirmat on sinna aasta lõpuks või uue alguseks häid hindu pakkunud. Kanaaridest on kõige populaarsem saar nagu alati Tenerife, aga käidav on ka Lanzarote.

Jõuluaegse melu nautimiseks on sobivaimad need linnad, kus korraldatakse jõuluturge. „On raske ette kujutada midagi romantilisemat kui kaunis klassikaline jõuluturg. Eriti vinged on need Saksamaal – õhk on hõõgveini ja vürtside lõhna täis, muusika mängib ning inimesed naeratavad,“ räägib Vane.

Ka siis, kui turud kõrvale jätta, on aasta lõpp linnareisiks hea aeg, sest paljud Euroopa moemajad ning suured kauplused langetavad just aasta viimasel kuul märkimisväärselt hindu. Nii on see Vane sõnul hea ostutuuri ja garderoobivärskenduse aeg ning soodne võimalus jõulukinkide ostmiseks – valik on hoopis põnevam kui meil.

Erilise reisi soovijaid on samuti omajagu ning näiteks toob Vane need, kes lähevad rühmareisiga Antarktikasse või need, kes soovivad talvel Lapimaal virmalisi näha või jõuluvana kohata. „Sõit on küll paras pingutus, aga ettevõtmist väärt, sest suured lumehanged, virmalised ja polaaröö muudavad südatalvise Lapimaa-reisi eriti meeldejäävaks,“ soovitab Vahe.

Baltic Toursi esindaja Svea Lillepalu leiab, et inimeste reisisihtkohtades pühadeajal väga suuri muutusi ei ole – nagu ka muidu, reisitakse kuhugi Euroopa suurlinna või mõnele päikeselisele paradiisirannale. Nende klientide seas on populaarseimad sihtkohad Malta, India, Mehhiko, Venemaa, Itaalia, Saksamaa ja Sri Lanka.

Kõige popim on Soome

Reisiagentuuri Estravel turundusdirektor Airi Ilisson-Cruz ütleb, et kõige populaarsem sihtkoht pühade ajal on naaberriik Soome, kuhu minnakse koos sõpruskonna või perega, ühendades pühad näiteks suusapuhkuse või sõprade külastamisega.

Jõulude ja aastavahetuse perioodil on Soomes populaarsed looduskaunites kohtades olevad rendimajakesed. Olenevalt eelistustest, piirkonnast ja ilmast tehakse valik erinevate tegevuste vahel, näiteks käiakse jõuluvanal külas või virmalisi vaatamas ning lumisemates piirkondades suusatatakse või sõidetakse mootorsaani ja kelgurakendiga. Populaarsemad suusakeskused on meile lähimad Himos ja Tahko, kus on juba praegu piisavalt lund ning nõlvad avatud. Põhjapoole jäävad Ruka, Levi, Ylläs ning teised suusakuurordid.

Siseturistide hulgas on Ilisson-Cruzi sõnul kõige populaarsemad aastavahetuspaketid spaahotellides, kus on kliendi jaoks mugavalt ühendatud nii meelelahutusprogramm kui ka majutus ja toitlustus. Ostetakse ka mõisate ja Tallinna hotellide aastavahetuspidude pakette. Jõuluvana kingikotti ostetakse neilt kõige enam spaapakette ja kinkekaarte.