Pühapäevased üllatused söögilauale, valmistatud koos lastega

Nädalalõppu saab veidi erilisemaks muuta ka lihtsate asjadega, näiteks ühise söögitegemisega. Võtke ette toidud, mille valmistamine pakub lusti ka kõige pisematele.

Et aga laps huvituma panna ja põnevil hoida, tuleb toidutegemine põnevaks mänguks muuta.

Lustakad viinerikilpkonnad

1 karp (260 g) hakk-kotlette (tooreid)

12 viinerit

4 viilu ameerikapärast toorsuitsupeekonit

8 tera nelki

4 salatilehte

Tõstke kotletid küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile. Lõigake iga kilpkonna jaoks 2 viinerit pikuti pooleks ja tehke ühte otsa 3 sisselõiget varvaste jaoks. Torgake 2 valminud viineripoolikut kotleti külgedele esijalgadeks ja 2 tagajalgadeks. Kilpkonna pea tegemiseks tuleb lõigata viinerist ära ¾ ja selle otsale tehke sisselõige kilpkonna suu jaoks. Torgake 2 nelki silmadeks ja vajutage viiner vastu kotletti. Et pea püsti püsiks, pange väike viineriots pea alla. Järelejäänud viinerineljandik pange kilpkonnale sabaks. Esimene kilpkonn on nüüd valmis, toimige samuti ka teistega.

Kilpkonnad valmis, lõigake peekoniribad pikuti pooleks ja poolitage need omakorda ka keskelt, et saaks 4 piklikku ja kitsast riba. Pange 2 riba ühtepidi kotletile ja 2 teistpidi, et moodustuks ruudustik. Küpsetage ahjus 200 kraadi juures 15 minutit või kuni viinerid on harali ja kaunilt pruunikad. Lõpuks tõstke kilpkonnad ettevaatlikult salatilehele ja asuge nautima!

Retsepti autor on Lia Virkus.

Pähkline maiuspala

Trotsimaks sombust sügisilma, premeerige end ja oma armsaid lähedasi energiast pakatava koogiga. Magusalt pähkline ja šokolaadine maius aitab valitsevast pimedusest tuleneva halva tuju vastu suurepäraselt ning viib mõtted helgematele radadele.

Koogipõhi

4 munavalget

3 dl suhkrut

1 tl vanillsuhkrut

1 tl küpsetuspulbrit

160 g maapähkleid

80 g kreekereid

Dumle täidis

60 g võid

120 g Dumle Originali šokolaadikommen

4 munakollast

Koogikate

3 dl vahukoort

40 g purustatud maapähkleid

kaunistuseks mõned tükeldatud Dumle kommid

Pähkline maiuspala.

Eelkuumutage ahi 180 kraadini. Vahustage munavalge ja lisage suhkur. Seejärel purustage köögikombainis pähklid ja kreekerid ning lisage munavalgesegule. Lisage segule ka vanillsuhkur ja küpsetuspulber. Valage kogu segu 24 cm läbimõõduga ümmargusse vormi ning küpsetage ahjus 180 kraadi juures 25–30 minutit. Samal ajal, kui koogipõhi küpseb, sulatage või ja koogitäidise jaoks mõeldud Dumle kommid.

Laske valmis segul mõni hetk jahtuda. Vahustage munakollased ja lisage sulatatud segule. Kui koogipõhi on valmis, valage segu koogipõhjale. Laske koogil veidi taheneda ning seejärel eemaldage vorm. Vahustage vahukoor ning lisage koogile katteks.

Kaunistuseks puistake koogile purustatud pähkleid ja Dumle komme.

Tume šokolaad valitud lisanditega

Käsitööšokolaadi valmistamine on hea võimalus teha midagi toredat koos sõprade või perega. Esmalt tuleks valida meelepärane tume šokolaad ja lisandid. Retsepti autor on Kristian Neemela.

200 g tumedat šokolaadi

külmkuivatatud maasikaid

metspähkleid

Sulatage šokolaad veevannil. Valage sulašokolaad silikoonvormidesse ja asetage šokolaadi peale meelepärased lisandid. Pange vorm vähemalt tunniks külmkappi tahenema. Kui šokolaadid on tahenenud, eemaldage need vormidest. Hoidke šokolaadi säilituskarbis jahedas kohas. Kinkimiseks pakkige šokolaadid kenasse kinkepaberisse.

Tume šokolaad valitud lisanditega. Foto: Kristian Neemela