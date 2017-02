Maakonna tervisedenduse spetsialist Ülle Laasner on käivitanud koostöös teiste spetsialistidega Raplamaa tervisedenduse programmi ühe tegevusena ülekaaluliste laste vanemate tugigrupi pilootprojekti.

Idee ülekaaluliste laste vanemate tugigrupi loomiseks sündis tänu Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa laste uuringule, milles osales kokku 33 riiki, nende hulgas ka Eesti. Rapla maakonnas paluti just tervisedenduse spetsialistil Ülle Laasneril viia läbi uuring maakonna 1. klassi laste seas, kirjutab Raplamaa Sõnumid.

„Mul oli sel ajal kaks praktikanti ja nii me käisimegi kõik koolid läbi ja mõõtsime lapsed ära,“ kirjeldab Laasner. Uurimuse tarbeks andmete kogumiseks oli WHO edastanud spetsiaalsed mõõteriistad, millega mõõdeti laste vöö- ja puusaümbermõõt, kaal ning pikkus. Samuti paluti lastel täita küsimustik söömis- ja liikumisharjumuste kohta.

Eestis mõõdeti 80% kõigist 1. klassi lastest. „Kõikides maakondades ei leitud mõõtjaid ja osa lapsevanemaid ka keeldusid osalemast. Raplamaal keeldus kümmekond vanemat,“ selgitab Laasner. Kokku võeti Rapla maakonnas umbkaudu 400 lapse mõõdud.

Eelmise aasta lõpus saabusid uuringu tulemuste üldkokkuvõtted, millest selgus, et 29% 1. klassi lastest Eestis on ülekaalulised, 17% poistest ja 15% tüdrukutest on lausa rasvunud. „See andis tuge, et selle probleemi puhul tuleb midagi ette võtta,“ ütleb Laasner.