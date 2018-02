Reisibüroodel läheb hästi ning eestlased ostavad üha enam puhkusepakette soojale maale

Reedest pühapäevani toimunud turismimessil Tourest soetas messirahvas puhkusepakettidest kõige rohkem Kreeka ja Türgi päikesepakette, lennupiletitest olid populaarsemad USA ja Horvaatia.

Eesti Turismifirmade Liidu peasekretäri Mariann Luguse sõnul jätkus sarnaselt eelmisele Tourestile selgi aastal Kreeka võidukäik, kuna erinevaid pakkumisi on palju, sihtkoht ise aga euroopalik, hea hinnatasemega ning inimestele tuttav.

“Ligipääsetavus Kreekasse on hea, juba kevadel valitseb seal põhjamaalasele mõnus suvekliima ning see meeldib nii üksikutele kui ka peredega varajastele päikeseotsijatele,” ütleb Lugus. “Hästi läksid kaubaks ka Türgi puhkusepaketid. Talvistest sihtkohtadest on endiselt populaarsed Kanaari saared ning jälle kasvab Egiptusesse reisijate arv.”

Uuematest trendidest nimetab Mariann Lugus müüdud kruiiside arvu tõusu, mis näitab, et inimesed mõtlevad oma puhkuse peale laiemalt ning alati ei tähenda see hotellis või mererannas viibimist, vaid mõnusa basseini- ja merepuhkuse koos perega saab ühendada ka väikese seiklusega, külastades ühe reisi jooksul mitut erinevat riiki või piirkonda.

“Päris populaarseteks osutusid Vahemere kruiisid kõige uuemate laevadega, mida tuldi juba teadlikult küsima,” selgitab Lugus. “Samuti otsivad inimesed igal aastal võimalusi linnapuhkusteks – näiteks sel aastal osteti palju reise Viini, Lissaboni, Odessasse ja Pariisi, aga ka näiteks vormel-1 etappidele üle Euroopa.”

Reisibüroode müük kasvas kuni kolmandiku

Uurisime ka suurematelt reisibüroodelt, kuidas nende nädalavahetus messil läks. Estraveli teatel kasvas müük eelmise aastaga võrreldes rohkem kui kolmandiku võrra ning puhkusreiside müük kasvas poole võrra. Pakettreiside müük on tõusnud mitu aastat järjest. "On näha, et Eesti inimene armastab pakettreise ja on nendega harjunud," ütleb Estraveli turundusdirektor Airi Ilisson-Cruz.

Lisaks puhkusereiside pakettidele osteti messil senisest enam lennupileteid, laevapileteid, hotellimajutust, reisikindlustust ja kruiise. Pakettreiside sihtkohtadest olid populaarsemad Kreeka, kus külastatakse enim Korfu ja Kreeta saari, järgnesid Hispaania ja Türgi.

"Reedel ja laupäeval olid meil vestlusnurgad Austraalia ja Ameerika teemal ja nende riikide vastu oli huvi suisa nii suur, et jutt ei tahtnudki lõppeda," ütleb Ilisson-Cruz.

Go Travel teatab, et neilt osteti puhkusereise ligikaudu viiendiku võrra mullusest rohkem. "Kõige enam tunti huvi suvehooaja puhkusereiside vastu. Erinevusena eelmisest aastast võib märkida Türgi väga jõulist tagasitulekut,“ kinnitab trendi reisibüroo Go Travel turundusjuht Anu Vane. „Kui mullu müüsime Kreeka reise praktiliselt viis korda rohkem kui Türgit, siis sel aastal on kahe riigi tulemus täpselt võrdne.“

Kolmanda koha sai Go Traveli müügiedetabelis Bulgaaria, millele järgnes Küpros. Talvel on esikohal Egiptus ja Kanaari saared. Vane sõnul on üllatav see, kui hästi võtavad eestlased vastu uusi sihtkohti. „Kui mullu jõudis mängleva kergusega esiviisikusse Montenegro, siis sel aastal on suvistest sihtkohtadest viienda koha haaranud uudissihtkoht Makedoonia. Montenegrot küsitakse samuti palju, aga messipakkumiste seas jäi see tänavu pingereas alla peale Makedoonia ka Itaaliale ja Horvaatiale.“

Vane räägib, et inimestega suheldes oli seekordsel messil rõõm tõdeda seda, et messile oli tuldud suhteliselt konkreetse sooviga puhkus paika panna ning lasid ettevõtetel endale nõu anda. „Just seda nõuannet, soovitusi ja inimlikku kaasamõtlemist olidki paljud messikülastajad otsima tulnud ning meil oli väga hea meel, et saame seda pakkuda.“

Maailm on valla

Viimase kümne aasta kõige esinduslikumal Tourestil oli tänavu kohal 584 eksponenti 30 riigist. Tourest toimus kokku kolmes hallis – peahallis “Maailm on valla”, koostöös EASi turismiarenduskeskusega korraldatud “Puhka Eestis” hallis, kus olid piduehtes kõik Eesti maakonnad koos mitmesaja turismiettevõttega ning koostöös Eesti Toiduteega korraldatud “Elamused ja maitsed” hallis, kus kolmel päeval sai nautida 12 Eesti toidupiirkonna roogi ja hõrgutisi.

“Sel aastal püstitasime messile Eesti suurima kodumaise eheda toidu pop-up resto, mis osutus väga populaarseks. Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud Eesti toidu maitseelamusi kiitsid nii messile kutsutud väliskülalised ja turismieksperdid kui ka kõik teised messikülastajad,” ütleb Mariann Lugus. “Lapsed nautisid selles hallis kõige rohkem Põlvamaalt pärit lasteala, kus sai nii pokudega mürada kui muude erinevate tegevustega aega veeta.”

Touresti külastas kolme messipäeva jooksul reedest pühapäevani 30 109 inimest. Selle aasta Touresti parimateks stendideks valiti külastajate tagasiside põhjal peahallis Novatoursi stend ja Puhka Eestis hallis Visit Saaremaa väljapanek. Rahva lemmikuks valiti Eesti Toidutee toiduala, kust sai kaasa osta ehedat Eesti toidukraami.