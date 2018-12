Reisiportaal valis Narva-Jõesuu 50 maailma parima linnaranna hulka

Nimekiri olla mõeldud neile reisijatele, kes soovivad liiva ning päikese kõrval ka linnapõnevust kogeda.

Hinnangud Narva-Jõesuu ranna kohta on järgnevad: ligipääsetavus 9/10, atmosfäär 8/10 ning vee ja liiva kvaliteet 6/10. Välja tuuakse ka see, et päikeselisi päevi on 234 ning aasta keskmine temperatuur 9,4 kraadi.

Märgitakse sedagi, et Narva-Jõesuule lähim lennujaam on Pulkovo Peterburis. Lennureisidele keskenduv portaal soovitab kohale minna aga Helsingi kaudu, võttes sealt praami Tallinnasse, edasi bussi või rongi Narva ning siis juba männimetsa äärde, Eesti pikimasse randa.

"Tunned end Narva-Jõesuu rannal Eesti kõige paremini säilinud lossi varjus lesides kuninglikult," kiidab Flight Network. "Suvi on kõige populaarsem hooaeg, ent Hermanni linnust silmitsedes liival jalutamine on Eesti idaosa külastades alati kohustuslik tegevus."

Eestile kõige lähem riik, mis samuti nimekirja valiti, on 48. kohale paigutuv Poola oma Sopoti rannaga. Esikolmiku moodustavad aga Bondi rand Austraalias, Miami rand USAs Florida osariigis ning Copacabana rand Rio de Janeiro linnas Brasiilias.

