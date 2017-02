Eesti kõige innukamad mobiiltelefoniga helistajad elavad Tartumaal ning sõnumisaatjad Lääne- ja Ida-Virumaal, kõige väiksemad on helistamise ja SMS-ide rekordid aga saartel, selgub Tele2 statistikast.

Tele2 tootedirektori Katrin Aroni sõnul teeb Tele2 regulaarset statistikat selle kohta, millistes maakondades elavad kõige agaramad mobiilikasutajad.

„Varasematel aastatel on helistamise edetabeli tipus olnud kindlalt Lääne-Virumaa, kust pärit rekordhelistaja rääkis kuus keskmiselt 109 tundi. Mullune rekord läks aga üllatuslikult Tartumaale, sealne aktiivseim helistaja rääkis kuus keskmiselt 130 tundi ehk üle nelja tunni päevas,“ ütles Aron, kelle sõnul ei jäänud kaugele maha ka Lääne-Virumaa rekord 128 tunniga.

„Tartumaa rekordhelistaja oli 65-aastane naisterahvas, kes rääkis eelmisel aastal telefoniga kokku 1541 tundi,“ märkis Aron ja lisas, et helistajate edetabeli tipust leiab rohkem naisi kui mehi.

Aroni sõnul on sõnumisaatjate seas esikohal taas Lääne-Virumaa nobenäpp, küll aga on vähenenud päevas saadetavate SMS-ide hulk 373-lt 202-le, kuid siiski on see number võrreldes teiste maakondadega oluliselt suurem.

„Kõige väiksemate rekorditega paistavad taas silma hiidlased ja saarlased, kelle rekordhelistajad kogusid mullu kuus keskmiselt 32 ja 46 kõnetundi. Seevastu on hiidlased Eestis aktiivseimad mobiilse interneti kasutajad, keskmiselt kasutas mullu üks hiidlane 64,5 gigabaiti internetti,“ tõi Aron välja ja lisas, et hiidlaste suur digiteadlikkus oli tõeline üllatus.



2016. aasta helistamise ja SMS-ide rekordid*

Tartumaa: 130 kõnetundi kuus ja 92 SMS-i päevas

Lääne-Virumaa: 128 kõnetundi kuus ja 202 SMS-i päevas

Harjumaa: 117 kõnetundi kuus ja 102 SMS-i päevas

Järvamaa: 104 kõnetundi kuus ja 47 SMS-i päevas

Pärnumaa: 103 kõnetundi kuus ja 55 SMS-i päevas

Põlvamaa: 96 kõnetundi kuus ja 31 SMS-i päevas

Ida-Virumaa: 95 kõnetundi kuus, 164 SMS-i päevas

Võrumaa: 89 kõnetundi kuus ja 43 SMS-i päevas

Läänemaa: 79 kõnetundi kuus ja 52 SMS-i päevas

Raplamaa: 60 kõnetundi kuus ja 33 SMS-i päevas

Jõgevamaa: 56 kõnetundi kuus ja 32 SMS-i päevas

Valgamaa: 47 kõnetundi kuus ja 126 SMS-i päevas

Viljandimaa: 46 kõnetundi kuus ja 37 SMS-i päevas

Saaremaa: 46 kõnetundi kuus ja 20 SMS-i päevas

Hiiumaa: 32 kõnetundi kuus ja 28 SMS-i päevas

*Kõige aktiivsemate telefonikasutajate keskmiselt kuus helistatud tundide ja keskmiselt päevas saadetud sõnumite arv. Allikas: Tele2 kliendistatistika.