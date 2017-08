RemedyWay OÜ saab esimese Eesti ettevõttena litsentsi rahvusvahelise gluteenivaba kaubamärgi kasutamiseks

Tänavu 1. septembrist on RemedyWay OÜ-l esimese ettevõttena Eestis ametlikult õigus kasutada oma toodete pakendil üleeuroopalise litsentseerimise süsteemi alusel väljaantavat gluteenivaba kaubamärki, mille tähis on „läbikriipsutatud viljapea“.

Tunnistuse väljastab Eesti Tsöliaakia Selts vastavalt Euroopa Tsöliaakia Seltside Assotsiatsiooni (AOECS) standardile.

“Gluteenivaba kaubamärk on oluline tsöliaakiahaigetele, kes peavad järgima eluaegset ranget gluteenivaba toitumist. Kaubamärgiga tooteid on lihtne poes teistest eristada ning selle tähisega toodete puhul saab olla kindel nende puhtuses. Ristsaastumine gluteeniga on paljudes tootmistes suureks probleemiks ning juba väiksemgi kokkupuude gluteeniga on tsöliaatikule piisav, et vallanduksid rasked terviseprobleemid. Oleme aastaid oodanud, et Eesti tootjad võtaksid selle vastutuse ja garanteeriksid oma toote puhtust rahvusvaheliselt tunnustatud kaubamärgiga,“ selgitab Eesti Tsöliaakia Seltsi juhatuse liige Katre Trofimov.

RemedyWay ei ole lihtsalt tavapärane tootmisettevõte, kes on AOECS standardi nõuded rakendanud. Tegemist on ettevõttega, kes on tatra kasvatusega tegelenud juba üle 20 aasta. Välja on antud mitmeid raamatuid ja artikleid seoses tatra, ravimtaimede ja mesindussaaduste tarvitusele võtmisega tervendamise ning ravi eesmärgil. See annab lisagarantii, et tootmises teatakse, miks on nõuded kehtestatud ja milleks neid nõudeid on vaja täita.

RemedyWay OÜ müügi- ja turundusjuht Nelly Vahtramaa: „Oleme selle märgi kasutusõiguse saamist oodanud juba aastaid. Nüüd muidugi oleme väga uhked, et oleme esimesed, kes seda Eestis ametlikult kasutada võivad. RemedyWay tooted on küll kõik gluteenivabad, kuid kuna litsentseeritud märgi kasutamine on tasuline, siis otsustasime seda kasutada 16 tootel, mis on enamasti 100% ka mahetooted. Esimeseks auväärseks gluteenivaba kaubamärgiga tooteks Eestis saab RemedyWay „Mahe Toortatratang“, mis kannab registreerimiskoodi EE-001-001. Lisaks sellele tootele otsustasime gluteenivaba kaubamärki kasutada toortatrast tehtud maheküpsistel, krõpsudel, halvaadel, energiapallikestel, näkileibadel ja müslil. Usume, et see märgis aitab oluliselt kaasa ka meie toodete ekspordile.“

RemedyWay OÜ on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja liige.

TAUST Eesti Tsöliaakia Seltsi (ETS) poolt väljastatava kaubamärgi kandmise õigust kontrollib Eestis rahvusvaheline sertifitseerimisettevõte Bureau Veritas Eesti OÜ. Augusti alguses teostas selle büroo audiitor Reet Ruuto ametliku auditi RemedyWay OÜ tootmises.

Audiitor Reet Ruuto: „Kaubamärgi kasutamise eeldus on edukalt läbida sertifitseerimisprotsess vastavalt AOECS standardile. Auditi viis läbi Bureau Veritas Eesti OÜ 4. augustil 2017. Sertifitseerimise ettevalmistamisega koostöös ETS-iga alustasime juba rohkem kui poolteist aastat tagasi. Euroopa litsentseerimissüsteemis tähendab audit tehase ja toote AOECSi standardi nõuetele vastavuse põhjalikku kontrolli. Audit on korduv ja tehakse tootmisettevõttes kohapeal, et säilitada ja parandada toiduohutust ning kvaliteeti.

Gluteenivabade toodete puhul ei tohi vastavalt AOECS standardile gluteeni sisaldus olla üle 20 mg/kg kohta tarbijateni jõudvas lõpptootes. See on imeväike kogus, kuid võib põhjustada reaalset ohtu nende inimeste tervisele, kellel on tsöliaakia või mõni muu gluteenist põhjustatud haigus. See ei ole kvaliteedi kõrvekalle, vaid oht tervisele! Seega tuleb igat etappi - alates tooraine vastuvõtust kuni pakendamisprotsessini - hinnata kriitiliselt ning ettevõte peab tagama nõuetele vastavuse iga partii puhul.