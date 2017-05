Repinski Konju talu kitsejuust osutus laadakülastajate lemmikuks

Pühapäeval kuulutati välja Talumeiereide Liidu korraldatud käsitöönduslike juustude konkursi „Luige lemmik 2017“ võitja. Luige maaelu näituslaada külastajad hindasid maitsvaimaks kitsepiimajuustu küüslaugu ja tilliga õlis Konju Kitsefarm OÜ-lt. Juustudele andis oma hinnangu 436 inimest, niisama maitsjaid ja uudistajaid oli palju rohkem. Paljud olid üllatunud, et talumeiereide toodanguvalik on nii rikkalik ja maitsev.

Sedapuhku võlusidki tarbijaid eelkõige värsked kitsejuustud: paremuselt järgmine oli Üvasi talu grilljuust. Rahvale meeldis ka lehmapiimast valmistatud särtsaka maitsega laagerdatud tšillijuust

Nõmmiku talult.

Martin Repinski Konju Kitsefarmist rõõmustas tarbijate valiku üle: „Mul on hea meel, et nii paljude Eesti elanike südametesse on jõudnud eestimaised kitsepiimatooted. See, et Konju toodang on tänavu nii

populaarne, on selgelt saavutatud tänu meie töökale kollektiivile, kes pidevalt tegeleb toodete kvaliteedi tõstmisega. On tunda Eesti talupiimatoodete menukust, mis sünnib eelkõige klientide ja farmerite omavahelisest heast koostööst.“

Talumeiereide juustukonkursil osalesid Sepa Mahetalu, Metsavenna turismitalu, Nopri Talumeierei, Üvasi talu, Mätiku talumeierei, Konju kitsefarm, Luke talu, Allan Illisson (Upruse talu), Pajumäe talu ja

Nõmmiku talu. Talumeiereide Liidu liikmed olid Luige laadal ühise väljapanekuga esindatud esimest korda.

Talumeiereide Liit on tegutsenud alates 1999. aastast ja ühendab 23 piimatootmise ja töötlemisega tegelevat talu üle Eesti.