RETSEPT | Ilmatark Arvo Saidla krõmpsuva vürtsikilu saladus peitub just selles maitseaines

"Poest saadav vürtsikilu mulle ei meki. On pehme ja lörts. Ka topitakse sinna nelki, millega kilu ära rikuvad. Et head vürtsikilu saada, hakkasin ise katsetama, kuni jõudsin hea retseptini," räägib Saidla.

Ja jätkab: "Tuleb võtta puhastamata kilud ja laduda kõhtudega allapoole kihtide kaupa karpi. Kilud on puhastamata, siis on maitseomadused paremad. Iga kihi vahele siputada sõrmega tunde järgi veidi soola, suhkrut, loorberilehti, kiluvürtsi ja Vahemere ürdisegu.

Kui pool karpi täis, siis vajutada käega natuke. Kui karp saab täiesti täis, vajutada korralikult ja panna kaas peale. Järgmise päeva õhtul võib juba maitsta.

Tähtis on just Vahemere ürdisegu. Võtsin seda algul lihtsalt prooviks, et kilu oleks teise maitsega, aga selgus, et ta teeb kilu ka krõmpsuks."