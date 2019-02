Riik võtab maksuvõlgnikelt röögatu intressi

„Kokku peavad lubatust rohkem maksuvaba tulu kasutajad maksma juurde 12 miljonit eurot. Ligi 70% ehk 43 000 inimese jaoks tähendab see kuni 200 eurost juurdemakset. Kui on võimalus kasutada aga mahaarvamisi, siis väheneb selle võrra reaalselt makstav summa veelgi,“ ütles MTA maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi.

6% on aga juba päris arvestatav hulk inimesi, kes ei ole saanud aru uuest, ilmselt ühest keerulisimast maksuarvestusmudelist Euroopas.

On teinegi äärmus: 52% tulusaajatest ehk 519 000 inimest kasutasid maksuvaba tulu lubatust vähem, selgub samast pressiteatest.

Küll aga ei ole räägitud sellest, et mis juhtub siis, kui pole raha tulumaksu kohe tagasi maksta.

Eesti ühe suurima tarbimislaenudele spetsialiseerunud panga TF Banki operatsioonide juhi Birgit Jõgeva sõnul on pangaga 15. veebruari hommikul ühendust võtnud juba kaks klienti, kes on küsinud laenu tulumaksu tagastamiseks.

Esmalt võib tunduda, et sellisel puhul poleks mõistlik laenu võtta, maksukohustuse tasumist saab ajatada. See lahendus pole aga parim, sest Maksu- ja tolliamet (MTA) küsib ajatamise korral intressiks 21,9% aastas.

Ka MTA ise toob oma kodulehel välja, et „Kuni võla täieliku tasumiseni arvestatakse võlalt intressi 0,06% päevas (s.o 21,9% aastas), mis on näiteks oluliselt kallim kui pangalaenu intressi tasumine.“

Siia kõrvale võib võrdluseks tuua Eesti Panga poolt avaldatud statistika, mille kohaselt on tarbimislaenude keskmine intress turul 15,63% (2018 aasta keskmine arvutatud siit).