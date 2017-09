Saare Leib hakkab tootma rukkiõhikuid

OÜ Saare Leib sai EAS-ilt ligi 20 000 eurot toetust rukkist valmistatud hommikusöögikrõbuskite tootearenduseks.

“Praegu on idee ja alles hakkame toodet välja töötama,” ütles Saare Leiva juhatuse esimees Janar Vaima Saarte Häälele. EAS eraldas ettevõttele 19 817 eurot rukkiõhikute tehnoloogia väljatöötamiseks, kuid Vaima sõnul on rukkiõhik katsetusperioodi töönimi. “Idee poolest peaksid need olema õhitud rukkiterad, aga millise nimega toode lõpuks poodi jõuab, seda veel ei tea.”

Vaima sõnul sai ta idee uue toote valmistamiseks oma lapselt, kes sööb hommikusöögiks palju krõbinaid, mis sisaldavad rohkesti suhkrut ega ole üldiselt kuigi tervislikud. Rukkikrõbuskid valmistatakse aga 100% rukkist ilma säilitusaineteta ja suhkruta, teist täpselt samasugust pole ei Eestis ega mujal maailmas. “See peaks tulema väga tervislik toode,” sõnas Vaima.

Uute krõbuskite toodearendusel on Saaremaa ettevõtte koostööpartner toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskus (TFTAK).