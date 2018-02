Saarega saab toa kähku soojaks, lepp säästab aga ahju

Kase- ja saarehaluga saab sooja toa kõige kiiremini. Kõrge kütteväärtusega on saar, seda on juba halgude raskusest tunda. Kõige madalamaga aga haab ja hall lepp. Saare küttepuu annab ahjude ja pliitide jaoks liiga kõrget kuumust, mistõttu seda puud tuleks kütta segus teistega, soovitatavalt lepa või haavaga.

Kõige parem ahjupuu on hall ja must lepp. Need puuliigid tahmavad vähem ja on kõrge kütteväärtusega.

Ahju ei tohi kütta pooltoore puuga. Küttepuu võib sisaldada maksimaalselt 20% niiskust. Hea küttepuu on kuivanud kaks aastat. Märg puu ei põle korralikult, tekitab tahma ega anna sooja, kuid rikub ära küttekolde ja korstna.