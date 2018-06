Saaremaa ettevõtja pani purki esimese partii roosiõitest moosi ja siirupit

Kui roose pärast õitsemist õigesti tagasi lõigata, rõõmustavad nad oma õitsemisega kaks või lausa kolm korda suve jooksul. See tähendab väikeste protsude kaupa õielehetede korjamist ja nendest imeliselt lõhnava maiuse keetmist. Kuna roosid on täies õies alles kolmandal kasvuaastal, sai praegu teha alles väikse koguse moosi ja siirupit.

Tooted on piltlikult öeldes ahjusoojad, nii et neil pole veel siltegi peal. „Kui sildid saab peale, siis saab roosimoosi ja -siirupit osta meie enda Kuninguste talupoest ja Saarte Sahvrist,” andis Maria Kallaste vihje, kust on uue toote soovijatel võimalik seda saada. „Kuna sel aastal on roosimoosi siiski vähe, siis ketipoodidesse tänavu veel ei lähe.”

Lisaks saadab ta näidised neile kokkadele, kes tahavad seda oma söögikoha menüüs kasutada. Nii et kui kõik läheb hästi, võib Saaremaal valmistatud roosimoosi ja roosilimonaadi varsti mõnes kohalikus kohvikus või restoranis mekkida.