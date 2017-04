Saaremaa kanepiõli jõudis pudelisse

Pähklas tegutsev OÜ Karmeli villis eile esimesed pudelid kanepiseemnest pressitud õli, mis on valmistatud möödunud kevadel kohapealsel põllul mahakülvatud kultuurkanepist.

Esimesed Itaaliast tellitud 250 ml pudelid said õliga täidetud eile pärastlõunal ning partii saaremaise kanepiõliga läheb kõigepealt tutvustamisele ja müüki sel nädalal peetavale Tartu maamessile, kirjutab Saarte Hääl.

“Võtame kaasa niipalju, kui jõuab teha,” ütles OÜ Karmeli juhatuse liige Karel Lember, kelle sõnul pressiti õli seemnetagavarast kaks päeva tagasi.

Et kanepiõli maksab päris palju ja tema säilivusaeg on suhteliselt lühike, on oluline, et inimene jõuaks ta värskena ära tarbida. Ettevõte ei tooda õli lattu seismiseks, vaid pressib seda alati värskelt vastavalt nõudlusele.