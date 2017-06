Saaremaa mehed voolisid vahtrapuust seksilelu

Kaks Saaremaa meest andsid kohalikule puidule huvitava lisaväärtuse – hakkasid puust dildosid tootma.

“Poisid, kas te mõtlete seda tõsiselt?” olnud puidumeistri esimene küsimus, kui kaks Saaremaa noormeest tema juurde läksid, et lasta teha puust tehispeeniseid. Oma soovile jäädi kindlaks ja nüüd on Wildy-nimeline omalaadne toode nädalajagu päevi juba müügis olnud. Juba on nii mõnigi seksilelu omaniku leidnud, kirjutab Saarte Hääl.

Wildy on tehtud saaremaisest vahtrapuust, mis saarelt kokku ostetakse. Erinevatest liikidest valiti välja just vaher, kuna seda pole kõige lihtsam hankida ja toode seega eksklusiivsem.

“Kuju osas tegime valmis mitmeid erineva kõveruse, läbimõõdu ja suurusega šabloone ning pärast pikka arutelu ja vaidlemist jõudsime ühele nõule,” meenutavad noormehed. Sellega mindi erootikapoodidesse ja küsiti asjatundjatelt nõu. Kokku kulus ideest esimese dildoni neli kuud.