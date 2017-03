Saaremaal avab Säästumarketi asemel uksed JYSK

Kuressaare Mooni tänava endise Säästumarketi kinnistu kolmapäeval toimunud müügitehingu tulemusel avab toidupoest tühjaks jäänud pinnal peagi uksed kodukaupade pood JYSK.

“Info Kuressaares avatava JYSK-i kaupluse kohta avaldatakse homme (täna – toim) Eesti meedias,” kinnitati Saarte Häälele eile JYSK-ist päringu peale, kas nemad soetasid Kuressaarde kinnistu ja plaanivad seal kaupluse avada. Rohkem kaupluse esindajad eile teemat ei kommenteerinud.

JYSK pakub teadupoolest laia valikut kodukaupu ja aitab seega sisustada kõiki eluruume esikust kuni vannitoani – müüakse voodipesu, tekke, patju, aga ka mööblit siseruumidesse ja aeda, lampe ja muud kraami.

Taanis asutatud JYSK on üks maailma kiiremini kasvavatest jaemüügi poekettidest. JYSK-i edu algas aastal 1979, kui ettevõtte asutaja ja ainuomanik Lars Larsen avas Taanis oma esimese poe. Praegu kuulub JYSK-i gruppi rohkem kui 2200 kauplust 37 riigis. Eestis on JYSK-il nende kodulehe andmeil seitse kauplust. Neist neli Tallinnas ning üks Tartus, Pärnus ja Narvas.