Saaremaal hakatakse kohalikust toorainest jäätist valmistama

Praegu Tallinnas elav Veronika Kaidis on Lõmala külas asuvas pere maakodus õige pea alustamas kohalikust toorainest jäätise tootmist. Ettevõtte nimigi on igati kohane – Maias Viiking.

Peatne jäätisemeister rääkis, et mõttele ise jäätist tegema hakata tulid nad koos emaga kodukandis ringi sõites, kirjutab Saarte Hääl.

Ta märkis, et jäätist armastavad nende peres kõik, eriti nauditakse ja osatakse hinnata puhtaid maitseid. Salme vallas Lõmala külas asub Veronika ema sünnikodu, mis on praeguseks saanud kogu nende pere maakoduks. “Salme on väga tuntud just viikingiasulana ja sealt sündis mõte panna ettevõtte nimeks Maias Viiking,” tähendas Kaidis.

Katsetused parimate maitsete loomiseks Kaidise sõnul käivad. See meeldib tema sõnutsi eriti nende pere lastele, kes on väga kriitilised ja ausad oma arvamuse avaldamisel. Jäätist plaanib Maias Viiking teha kindlasti kohalikust toorainest. “Salme vallas on mitmeid talupidajaid, kellelt jäätise jaoks vajalik piim, koor ja munad osta,” kinnitas Kaidis.