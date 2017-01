Möödunud nädala kolmapäeval hakati Kuressaares Vanalinna kohvikus juba vastlakukleid müüma, kuigi vastlapäev on tänavu alles 28. veebruaril.

Vanalinna kohviku klienditeenindaja Marii ütles Meie Maale, et selles ei ole midagi ebatavalist, igal aastal hakkavad nad kukleid nii vara pakkuma. Praegu on vastlateni jäänud pisut alla poolesaja päeva.

“Hakkame alati jaanuaris vaikselt pihta, et viia inimesed vastlate meeleolusse,” selgitas Marii. Esimese portsuna tehti 40 kuklit, mis müüdi läbi paari tunniga. Iga päev suurendatakse kuklite kogust vähehaaval, kuid õhtuks on letid vahukoorehõrgutistest alati tühjad. Marii kinnitas, et kukleid saab kindlasti kuni vastlapäevani ja võimalik, et kauemgi.