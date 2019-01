Saksa õllepruulid lubavad etiketile kalorisisalduse lisada, Eestis juba asi toimib

Saksa õllepruulijate selts ning erapruulikodade selts teatasid möödunud reedel, et vabatahtlikult sündinud otsuse järel püütakse uued etiketid aasta jooksul kasutusele võtta. Muuhulgas avaldatakse lootust, et nende eeskuju järgivad ka veini ning kange alkoholi tootjad, kirjutab Associated Press.

Õllepruulijate seltsi poolt tellitud uuringu järgi sooviks 52 protsenti Saksamaa tarbijatest energiasisaldust näha kõigil alkohoolsetel jookidel nagu õlled, veinid ja viskid.

“Keskmises kaupluses on müügil üle 12 000 erineva toote. Pea kõigil on kalorsus pakendil märgitud. Ainult alkohoolsete jookide puhul otsib tarbija seda asjatult. Paljudele on see arusaamatu ning nad ootavad seda informatsiooni,” ütles seltsi tegevjuht Holger Eichele, kelle sõnul pole õllepruulijatel midagi varjata.

Läbipaistvus olevatki nende huvides, kuna enamik tarbijaid arvab, et õlles on rohkem kaloreid kui tegelikult. “Keskmises pilsneris on 200 kilokalorit, kuigi paljud tarbijad usuvad, et see on 300, 400 või 500,” sõnas Eichele.

Hetkel ei nõua Euroopa Liit alkohoolsete jookide etiketil nende kalorsuse märkimist, kuigi seda peetakse soovituslikuks. Koostisosad ning kalorsus tuleb kohustuslikus korras etiketile märkida üksnes mittealkohoolsetel jookidel.

Eesti suurimad õlletootjad Saku ning A. Le Coq on mõlemad kõigi oma jookide energiasisalduse nüüdseks kodulehtedele märkinud ning jooksvalt jõuab info ka pudelitele. Vastav otsus võeti vastu möödunud kevadel.