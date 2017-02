Karm alkoholipoliitika on käsikäes aktsiisitõusudega loomas soodsat turgu salaviina levimisele, mille esimesi märke on Saaremaal juba tuvastatud. Tegemist ei ole seejuures sugugi kahtlase puskarivabriku toodangu, vaid Venemaalt ja Ukrainast pärit kvaliteetviinaga.

Saarte Häälele laekus anonüümselt isikult info, et rahvas soetab endale Ukraina ja Vene salaviina, mille pealt pole Eesti riigile aktsiisi makstud.

“Ma ei oska täpselt öelda, kui palju seda ostetakse, aga ilmselt ühe pudeli kaupa mitte,” rääkis anonüümseks jääda soovinud allikas. “Tegemist oli tundmatut sorti viinaga, mis oli Venemaalt sisse toodud, peal oli isegi Venemaa maksumärk.”

Ta lisas, et teab mehi, kes on salaviina ostnud suuremas koguses, sest hind on võrreldes kohalike hindadega palju madalam. Väidetavalt küsitakse Ukraina viina eest ligi neli eurot, Vene viina saab kätte isegi paarkümmend senti soodsamalt.

Kuressaare politseijaoskonna juhi Rainer Antsaare sõnul on taoline info kuulujutuna ka politseini jõudnud, aga faktiliselt pole sellele kinnitust leitud.