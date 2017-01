Eestis on terve hulk seebivalmistajaid kes kasutavad toorainena taimseid rasvu. OÜ Daphne valmistab aga seepe kodumaisest searasvast ja ravimataimedest.

"Meie seepide retseptid on välja töötatud oma ala asjatundja poolt, kes on keemiadoktor," rääkis Marie Edala. Searasva kasutamine võimaldab valmistada seepe valdavalt kohalikust toorainest. Searasv on juba ajalooliselt taganud seepide vähese kuluvuse ja vormi hoidmise ka niisketes tingimustes. Seetõttu ei ole ka hirmu, et väärt seebitükk kraanikausi serval kiiresti ära "sulaks". "Kuna meil kasvatatakse nagunii sigu, siis võiks ka rasva ära kasutada," märkis Edala.

Ettevõtte eesmärgiks on toota keemiliste värv- ja lõhnaaineteta looduslikke seepe. Seepidele annavad lõhna looduslikud eeterlikud õlid või ise tehtud tõmmised. Kuna järjest enam on inimesi, kes on allergilised ja ei talu näiteks tugevalõhnalisi seepe, siis Daphne valikus on ka lõhnatuid või väga delikaatse lõhnaga seepe. Kõikides seepides on kasutatud ravimtaimi, osades ka purustatud õisikuid, koort või lehti. Sortimendis on näiteks nii porgandi-, lehterkukeseene- kui ka loorberi- ja humalaseep.

"Oleme Eesti turul hetkel kõige laiema nomenklatuuriga tootja - 26 erinevat tükiseepi ja 5 erinevat vedelseepi, lisaks üks koorija," kinnitas Edala. "Looduslike vedelseepide tootjana oleme hetkel Eestis ainukesed, kes ei kasuta tootmisel pindaktiivseid aineid, vaid ehedat seepi."

Vedelseebi valmistamine on kolmepäevane keeruline protsess ja see kajastub ka lõpphinnas. Samas on see üks väga vähestest kohalikest looduslikest vedelseepidest, lisaks võib seda kasutada ka duššigeeli asemel, kuna see on pakendatud mugavasse vahupudelisse.

Tükiseebid peavad aga enne ostjateni jõudmist 45 päeva laagerduma, kuna seebikivi reageerib nii kaua. Kaks aastat tegutsenud ettevõtte seebivalikuga saab tutvuda veebilehel www.daphne.ee.