Sibulakasvatajad loodavad, et sibulad saavad Lüübnitsa laadaks valmis

Augusti lõpus toimuv Lüübnitsa sibulalaat on ukse ees. Kohalikud sibulakasvatajad on aga mures, kas sibulad saavad laada ajaks üldse müügiküpseks. Külm kevad ning praegused vihmased ilmad on nihutanud saagikoristuse aega paari nädala võrra tavapärasest hilisemaks.

Need, kes kasvatavad sibulaid küla sees väikestel aiamaadel on tänavuse aastaga üsna rahulolevad, aga need, kes on sibulad maha pannud suurtele põldudele, räägivad hoopis teist juttu, vahendab ERR Uudised.

"Põllu peal on natuke teistmoodi, selle pärast, et see aasta on olnud külmad ilmad. Maja kõrval on ikka soojem. Ja sellepärast saavad sibulad põllu peal valmis nädal kuni poolteist hiljem. Varsti tuleb aga sibulalaat, mis me siis teeme?" kurtis sibulakasvataja Aleksandra Jumaševa.

Et tänavu on olnud sibula jaoks liiga külm ning liiga märg, ütleb ka Valeri. Temal on muist osa saaki koristatud, muist osa aga koristamise ootel.