Skandinaavia toidukorporatsioon loobub puurikanade munade kasutamisest ja müügist aastaks 2025

Skandinaavia mitmemiljardiline toidukorporatsioon Reitan Grupp kuulutas välja rahvusvahelise otsuse loobuda puurikanade munade kasutamisest ja müümisest. Otsus on osa edukast dialoogist loomakaitseorganisatsioonide koalitsiooniga, sealjuures Eesti organisatsiooni Nähtamatud Loomad esindajatega. Otsus mõjutab Eestis otseselt R-Kioski ketti, kes loobub oma toodetes puurispeetavatelt kanadelt pärit munade kasutamisest.

“Reitan Grupi otsus lõpetada puurikanade munade müümine parandab tuhandete kanade elu. See otsus hakkab mõjutama toidukettide turgu nii Skandinaavias, Soomes kui ka meil Baltikumis, kus Reitan Grupi ettevõtted tegutsevad,” kommenteeris loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad president Kristina Mering.

Reitan tegutseb Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis ja Norras erinevate kaubamärkide all (Narvesen, Pressbyrån, 7-Eleven, Shell/7-Eleven, R-kiosk, R-kioski, Lietuvos Spauda ja Northland). Lisaks mõjutab see Skandinaavia hiigelketti REMA 1000, kes oli varem osaliselt juba loobunud puurimunade müügist, kuid nüüd allkirjastas lõpliku loobumise.

“Meil on hea meel teada anda, et Reitan Grupp kinnitab otsuse loobuda puurispeetavate kanade munade müügist aastaks 2025. Meie REMA 1000 kauplused on osaliselt olnud puurikanamunade vabad juba aastast 2012, kuid nüüd otsustasime näidata, et võtame loomade heaolu tõsiselt, tõhustades tööd, et loobuda ka puurikanade munadest meie bränditoodete koostises nii kioskites kui kauplustes,” kommenteeris Bertit Hvalryg, Reitan Grupi pressiesindaja.