Lõppev nädal tõi selle talve esimese tõsisema külmalaine, millega kaasnesid ka pakasest tingitud probleemid sõiduautodega ning külmuvad torustikud.

Enim on ERGO kaskokindlustuse kliendid tasuta autoabi kasutanud sõiduki käivitamiseks, aga ka avariide või teelt väljasõitude ja lumme kinnijäämiste korral. “Suurema kahjulaviini on õnneks ära hoidnud koolivaheaeg – inimesed on puhkustel ja liiklust on selle võrra vähem,” kommenteeris Taavi Kööts, ERGO kahjukäsitluse klienditeeninduse grupi juht.

Külmatundlikud autod

Vältimaks auto käivitusprobleeme, tuleks külma korral lasta kontrollida aku korrasolekut. Kui aku mahutavus on oluliselt vähenenud või aku ei salvesta voolu, tasub mõelda selle vahetamisele. “Külmaga tuleks kasutada kvaliteetset talvist diiselkütust. Diiselautodel oleks mõistlik kontrollida ka eelsüüteküünalde korrasolekut, mis tagab tõrgeteta käivituse.

Samuti tasub kõik salongi klaasid ja peeglid enne sõidu algust puhtaks teha, et nähtavus poleks piiratud,” soovitas Kööts.

Vanemad sõidukid võivad käivitamisel tõrkuda ka pärast pikemat külmas seismist. “Keegi ei taha, et töönädala lõpus maja ette pargitud auto enam esmaspäeval ei käivituks. Seetõttu tasub autot hoida võimalusel soojas garaažis või ka nädalavahetusel mõni sõit ette võtta,” lisas Kööts. Külmade ilmadega on oluline ka rehvide vastavus nõuetele. Rehvide õiged ja võrdsed rõhud aitavad ohutult libedatel talveteedel liigelda.

Kuna talvised temperatuurid on muutuvad ning tekib vaheldumisi lume sulamine ja külmumine, tasub hoolikalt valida ka parkimiskohta. “Kui juhtub, et lumi või jää maja katuselt sõidukile kukub, tuleks see kindlasti fikseerida majaomaniku või politseiga.”

Külm kimbutab torustikke

Maja torustike külmumise vältimiseks tuleks suurem töö ära teha enne talve, kuid üht-teist annab ära teha ka siis, kui külm juba kohal. “Suvekodudes, kus alaliselt ei elata ja mis seetõttu kütteta on, tuleks kahjude vältimiseks torustik veest tühjendada ja sulgeda,” ütles Tuuli Kalberg, ERGO varakahjude käsitleja.

Sageli saab torustiku külmumine alguse veemõõdu sõlmedest, mis asuvad maja keldris. “Et temperatuur keldris alla nulli ei langeks, tuleks leida lahendusi ruumi soojustamiseks. Abi on ajutistest küttekehadest või keldriakende kinnikatmisest,” lisas Kalberg. Kui on teada, kust maa sees torud jooksevad, tasuks sealt jätta ka lumi pealt ajamata, kuna see toimib talvel parima loodusliku maasooja hoidjana.

Kui torud on siiski külmunud, võiks esmalt kontrollida, et veevärgi peakraan oleks kinni. Sellega saab ennetada võimalikku veeavariid. “Jääs torud purunevad kergelt ja sellest tekkiv veeavarii tekitab palju pahandust. Kindlasti ei tohi sulatada külmunud toru lahtise leegiga. Ohtlik on ka puhuri või fööni kasutamine. Asjatundmatu toimetamise tulemuseks võib lahtisulanud torustiku asemel olla hoopis tulekahju,” lisas Kalberg. Kui kodukindlustus sisaldab ka eraldi koduabi teenust, aitab kindlustus ka torustiku lahtisulatamisega seonduvat korraldada.