Meil prügi ei teki. Prügikasti meil vaja pole ja prügiveo eest me maksta ei taha. Sellise jutuga pöördub omavalitsustesse üha uusi inimesi. Kui nendega vestelda, siis enamasti selgub, et jäätmed, sealhulgas pakendid, rändavad koos puudega ahju. Arvatakse, et mis see väike suts põlevat prügi ikka teeb.