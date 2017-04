Suhkru demoniseerimine on toonud Euroopa poelettidele suhrkuasendajad

Suhkru demoniseerimine on viinud Euroopas selleni, et piimatoodetes ei ole enam naturaalset suhkrut, ütles Farmi piimatööstuse turundusjuht Ruta Kallaspoolik tänasel Toiduliidu aastakonverentsil „Milline on Eesti toidu väärtus?“.

„Eriti puudutab see neid riike, mida Eestile täna eeskujuks tuuakse suhkrumaksust rääkides. See aga tähendab, et suhkur on asendatud suhkruasendajatega ning säilivuse tagamiseks lisatud mitmeid säilitusaineid,“ ütles Kallaspoolik.

Trendid näitavad, et lisaks suhkru osakaalu vähendamisel on praegu kolm peamist trendi. Need on valgu osakaal tootes, naturaalsed tooted ja nn midagi ära võetud või lisatud tooted. „Naturaalsus on üks peamisi trende. Kuna aga maailm on tasakaalus, siis on neid, kes ostavad allergiate või isiklike veendumuste tõttu hästi töödeldud tooteid ehk tooteid, mis on näiteks laktoosivabad, kui rääkida piimatoodetest. Samas on hästi populaarsed ka need tooted, kuhu on midagi lisatud – näiteks vitamiine, kiudaineid, mikroelement.“