Suurim viga autolaenu võtmisel: ei arvestata kõikide kuludega

Meie seas on vähe neid, kes saavad auto kohe välja osta. Olgu siis tegu uue või kasutatuga, enamasti vajatakse sõiduki soetamiseks autolaenu.

Laen on aga vaid üks osa võrrandist. TF Banki esindaja Margit Munski teeb oma kogemuse põhjal tähelepaneku, et laenuvõtjad, enamasti esmakordsed autoomanikud, ei arvesta, et autoga kaasneb ka muid kulusid.

„Lisaks igakuisele laenumaksele tuleb tasuda ka sõiduki kütuse, hoolduse ja tarvikute eest,“ selgitab Munski. „Esimest autot ostes pole laenuvõtjal tihti selget ettekujutust palju miski maksab ning kui suureks kujuneb reaalne kulu kuus.“

Munski lisab, et inimesed küll ei satu makseraskustesse, kuid ebameeldivaid üllatusi ootamatute väljaminekute näol tuleb ette rohkem kui sooviks. „Tihti tekib laenuvõtjal küsimus, et oli nüüd seda jama vaja. Nimelt peab vastne autoomanik hakkama tegema korrektuure oma igakuistes väljaminekutes: tõmbama mõningaid teisi kuluridasid koomale või loobuma autost.“

Siin tuleb appi Laenukool. Aitame sul alustada eeltööga, mis on vajalik igakuise auto eelarve koostamiseks. Toome välja peamised kuluartiklid seoses auto ostu ja selle ülalpidamisega, kuid pea meeles: tegemist on hinnanguliste suurusjärkudega. Reaalne kulu sõltub automargist, selle vanusest, kasutamiseesmärgist ja -tihedusest.

Registreerimistasud – alates 60 eurot kord

Ostes auto, tuleb see ka enda nimele registreerida. Riigilõivude suurustega saad tutvuda Maanteeameti kodulehel. Juhime siinkohal tähelepanu eritingimustele auto toomisel ELi liikmesriikidest või sellest väljaspool. Lisanduda võivad erinevad riigilõivud ja maksud.

Kindlustus – alates 15 eurot kuu

Autoostuga kaasneb kohustus sõlmida liikluskindlustus. Makse suurus sõltub kindlustusepakkujast, autost (mark, vanus ja tehnilised näitajad) ja selle kasutamise otstarbest. Kuna liikluskindlustus katab sinu tekitatud kahju kolmandale osapoolele, siis võib sul tekkida vajadus lisakindlustuse ehk kasko järgi. Nii on kaetud ka sinu muud võimalikud kulud. Kuigi kasko puhul kehtib omavastutus, siis pakuvad paljud ettevõtted kasko raames tasuta klaasivahetusteenust. Lisateenuseid ja pakette on mitmeid, seega võrdle kindlasti enne lepingu sõlmimist erinevaid pakkumisi.

Kütus – 50-60 eurot paagitäis

Kütusekulu sõltub autost ja sinu liikumistest. Mida suurem ja raskem auto või mida suurem mootor, seda suurem kütusekulu. Kui kasutada autot linnas töö ja asjatoimetuste raames ning üks-kaks korda natuke pikema vahemaa sõitmiseks, siis kulub heas korras, kasutatud, keskmise hinnaklassi autol kuus hinnanguliselt 2-3 paaki. Aga taaskord, see on hinnanguline number. Aitamaks sul valida kütuse- ja keskkonnasäästlik sõiduauto on Maanteeamet koostatud kütusekulu ja CO2 heitmeid kajastava teatmiku. Pea nõu ka automüüja ja erinevate spetsialistidega.

Hooldus ja ülevaatus – 200-300 eurot aastas

Tavaliselt käiakse autoga hoolduses iga 15 000-30 000 km või ühe aasta järel. Siis vahetatakse õli, filtrid, kontrollitakse erinevaid süsteeme. Hooldus pole alati kohustuslik, kuid see on auto

Töökorras hoidmiseks äärmiselt vajalik. Ühtlasi ei saa korras autota ülevaatuselt läbi ning ülevaatus on kohustuslik.

Rehvid - 70-150 eurot rehv + vahetustasu

Rehvidele kuluv summa oleneb autost. Mõnikord antakse hooaja rehvid kaasa, teinekord tuleb need ise osta. Rehvid kipuvad ka purunema ja kuluma. Rehvihind sõltub rehvimõõtudest ja tootjast. Reeglina on talverehvid kallimad kui suverehvid. Siinkohal juhime tähelepanu, et antud kulu ei sisalda rehvide vahetamise summat. Teenuse hind sõltub selle pakkujast, kuid hinnad algavad umbes 30 eurost.

Parkimine, autopesu - alates 30 eurot kuus

Kulu, mis sõltub taaskord sinu liikumistest, elu- ja töökohast. Parkides tasuta aladel ja ise autot pestes saad selle kulu nulli viia.

Parandus – sõltub

Kõik sõltub taaskord autost ja selle kasutamisest. Nii mõndagi saab korralise hooldusega vältida, kuid õnnetusi juhtub, ka sinust sõltumata. Lisaks mängivad olulist rolli sinu kindlustustingimused. Kui sul on kasko, siis tasub omavastutuse jagu raha alati tagavaraks hoida.

Amortisatsioon – 15-20% aastas

Iga auto väärtus kahaneb ajas. Kui palju, see sõltub auto margist ja mudelist, kasutatud autode puhul ka läbisõidust. Meie antud number on jäme keskmine ning täpsema tulemuse saamiseks peaksid konsulteerima spetsialistiga. Küll aga aitab see esialgne hinnang sul arvutada auto väärtuse 3-5 aasta pärast, et saaksid teha plaane tulevikuks.

Muud võimalikud lisakulud

Siia alla käivad paigaldatud lisaseadmed (alarm, stereo), kuid ka erinevad trahvid, mida võib ette tulla ka kõige korralikumal liiklejal. Lisakulude suurus sõltub taaskord autost ja selle kasutamisest.

Pärast seda, kui oled igakuised laenumaksed ja muud kulud kokku löönud, kõrvuta summa oma igakuise eelarvega. Sel viisil saad efektiivsemalt ühendada oma vajadused ja võimalused.

Allikas: TF Bank