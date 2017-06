Suvepuhkuseks tasub säästa ja plaane teha

Terendamas on suvepuhkuste aeg. Enamik meist on seda oodanud pikalt ja on loomulik, et soovime puhkusest võtta maksimumi. Suvi pakub palju atraktiivseid võimalusi oma vaba aja veetmiseks nii grillpidude, kontsertite, vabaõhuetenduste ja muude tegevuste näol. Kuid kõik need rõõmud võivad jätta tuntava jälje meie rahakotile.

Selleks, et puhkuselt naastes tühi pangakonto stressi ei tekitaks, on mõistlik puhkusega seotud kulud hoolikalt läbi mõelda ja oma plaanidest kinni pidada. Järjepidev kulutuste jälgimine annab kindlustunde, et Sa ei jää rahaasjadega hätta ja raha jagub kõikideks planeeritud kulutusteks.

Plaanide puudumine soosib kulutamist

Eestlastel ei ole paraku kombeks rahaasju pikaajaliselt jälgida ja eelarvet planeerida. Plaanide puudumine soosib aga raha kergekäelisemat kulutamist. Planeerides väljaminekuid vaid lühiajaliselt, soodustab see emotsionaalset ostlemist. Kui rahanappus käes, kipume meelsamini laenuraha kasutama ja ei mõtle sellele, et nii maksame soovitud toote või teenuse eest rohkem. Seega, kui Sul on puhkuseks plaanid tegemata, on mõistlik võtta aega ja oma soovid ja võimalused läbi kaaluda.

Puhkuserahad

Kergekäelist kulutamist puhkuse ajal aitab vähendada ka see, kui jätad puhkuserahad enne puhkust välja võtmata. Suurem rahasumma võib pangakontolt märkamatult kuluda, kuid mälestus suvepuhkusest paraku üüri ei maksa. Kuna puhkusetasu suurus kattub summaga, mis Sa saaksid samal ajal tööd tehes, siis selleks, et vältida stressi puhkusejärgsel kuul, on arukam jätta see raha ette välja võtmata ja kulutamata.

Alusta puhkuse planeerimist võimalikult varakult

Puhkuse ja aktiivse vaba aja veetmise plaanid ning eelarve on mõistlik teha terveks aastaks, kuna need on seotud tavapärasest suuremate väljaminekutega. Varajane broneerija leiab sageli ka soodsamaid sõidu- ja ööbimispakkumisi.

Samuti saad juba praegu hakata koguma suviseks puhkusereisiks või järgmise talve suusapuhkuseks. Kui paned paika, kui palju nende tegevuste jaoks raha vajad, saad igakuiselt väiksemaid summasid kõrvale pannes vältida rahahäda tuleval aastal.

Võtta laenu?

Erilisemate puhkuseplaanide jaoks tuleb mõnikord raha koguda paar aastat. Kui tahad võtta reisimiseks laenu, siis tasub lähtuda reeglist, et laenu ei tasu võtta lühikese kasutusajaga asjade ostuks. Selliste asjade kasutusaeg saab otsa enne, kui oled võla tasunud. Näiteks ei ole mõistlik maksta mitu aastat puhkusesõidu eest, mis on ammu meelest läinud. Kui vajad lisaraha puhkuseplaanide elluviimiseks, ei tohiks laenu tagasimakse aeg olla pikem kui aasta.



Kui oled üle kulutanud

Soojade suveilmadega kipume me olema emotsionaalsemad ja kulutama kergekäelisemalt. Seetõttu võib juhtuda, et vaatamata teadlikule planeerimisele oleme enne palgapäeva kitsikuses. Sel juhul tegutse järgnevalt:

Pane kirja kõik tasumist vajavad arved. Koosta tagasimaksegraafik ja maksa enne need arved, millelt arvestatakse suuremat viivist või mille maksetähtaeg on varasem.

Kui arved on kuhjunud, võta ühendust arve esitajaga, et võimalusel leppida kokku uus maksegraafik või saada ajapikendust.

Sea suurematele kuludele (nt toit, hobid, väljas söömine) ranged rahalised limiidid ja pea nendest kinni. Lisaks otsi alternatiive. Näiteks väljas söömise saab asendada isevalmistatud söögi nautimisega piknikul.

Väldi uusi laenukohustusi. Nii kiirlaen kui ka väikelaen toovad kaasa uued ja suuremad kulud teenustasude ning intresside näol. Samuti tuleks vältida liigset krediitkaardi kasutamist.

Mõtle, kas Sul on võimalus lisaraha teenida. Näiteks saad teha oma asjade seas inventuuri ja maha müüa esemed, mida Sa enam ei kasuta.