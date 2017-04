Taimemüüja pages ostjatest hüljatud Kuressaare turult

Veerand sajandit Kuressaare turul taimede ja amplitega kaubelnud Valjala aednik Jaan Aasel ei pea Saaremaa olulisemat turgu enam kasumlikuks kauplemiskohaks.

Jaan Aasel eelistab nüüd linna turule Agricenteri esist, sest turult on ostjad ära kadunud. “Tahan ka mõne kopika teenida, aga müük on nii väike, et sõidan kogu raha maha,” rääkis Aasel, kes eelmisel aastal pärast paari päeva mõttetut passimist pillid kotti pani. “Mõni üksik inimene käis ainult.”

Teada-tuntud taimekasvataja kurtis, et turul kauplemine hakkas rentaablust kaotama pärast seda, kui turuhoone-tagune plats rõivamüügiputkasid täis topiti ja kadus autoga turule ligipääsemise võimalus, kirjutab Saarte Hääl.

Et ka ümberkaudsed tänavad on sageli autodest triiki pargitud, siis pidid taimehuvilised parkima oma sõidukid turust kaugele ning vaikselt, aga järjekindlalt hakkas see kajastuma ka läbimüügis. “Kui sul on ikka tomati- ja lillekastid, siis sa ei taha nendega poolt linna läbi jalutada.”