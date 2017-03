Targu Talita ajakirja nõudlus on nii suur, et trükitakse lisatiraaž

Kuu algul nägi trükivalgust Maalehe nõuandeajakiri Targu Talita, mis sisaldab praktilisi nõuandeartikleid kevadtöödeks nii aias kui kodus. See sisaldab endas täielikku ülevaadet suvelillede külvamisest ja kasvatamisest, ürdi- ja köögiviljapeenra rajamisest ja ilupõõsaste kevadisest hooldusest.

Ajakiri hakkab ilmuma neli korda aastas, igal aastaajal ning see on müügil kaupluste ajakirjade letis.

Et aianõuannete järgi on kevadel vajadus suur, näitab ka see, et uue ajakirja tiraažist müüdi tervelt kolmveerand nädalaga läbi. Seega, kui hetkel poest Targu Talitat ei leia, tuleb veidi oodata, kuni täiendavad eksemplarid müügile jõuavad.