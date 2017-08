Targu Talita ajakirja sügisnumber nüüd müügil!

Sügis on käes ja tööd ning tegemised muutuvad tubasemaks. Kuid aiatöid jätkub veel paari kuu jagu ning hüva nõu nende toimetuste tegemiseks jagab ka Targu Talita ajakiri.

Targu Talita sügisnumber on toimetamiste hooajalisust silmas pidades jaotatud kolme suurema teema vahel. Kõige enam on ruumi saanud marja- ja viljapuuaia rajamist, hooldamist ja taimekaitset puudutavad artiklid. Kuid peaaegu sama palju teeme juttu püsililledest. On ju septembriski veel võimalik püsilillepeenraid kujundada ja uusi püsikuid istutada. Veel on püsilillepeenra hooaeg kevadest suveni värskelt meeles ja kui miski vajab muutmist, siis saab seda teha kas kohe või kavandada eeloleva sügise ja talve jooksul põhjalikumaid muutuseid.

Ajakirja lõpuosas pakume lugemiseks terve rea artikleid, kust leiab juhiseid kõige levinumate taimehaiguste äratundmiseks ja tõrjumiseks. Need nõuanded tasub käepärast hoida hiljemgi, sest kunagi ei tea, mis haigus võib äkitselt taimi tabada.

Sügis on küll aiahooaja lõpp, kuid kindlasti näeb selles ka juba uue algust. Teguderohket kuldset sügist!

