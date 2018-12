Tartu turuhoonesse on müüjad ja ostjad tagasi tulnud

Turuhoones on pärast renoveerimist ka esitlusköök, kuid seda kasutati küllaltki harva. „Köögis oleval grillil polnud pikalt kasutusluba,” selgitas Tombak põhjust. Päästeamet ei lubanud pealt lahtist söegrilli sisetingimustes kasutada ja nüüdseks on see vahetatud gaasigrilli vastu. Viimane on ka ära testitud. Pottsepp tuli kohale, grill pandi tööle ja liha tulele. Pärast kolme tundi täisvõimsusel töötamist mõõdeti eri kohtades temperatuuri, kõik oli korras ja saadi kasutusluba.

Tartu Turu tegevjuht Ivo Tombak Foto: Argo Ingver

Paaril viimasel kuul on köögis mitmeid ettevõtmisi toimunud. Tudengipäevade ajal pidid tudengite võistkonnad turult ostma võimalikult odavalt toidukraami ja kiiresti neljale eine valmis tegema. Tooraine hind ja toidu valmistamise kiirus olid olulised, kaasati ka eksperte ja külastajaid toite maitsma ning hindama. Võitis ilma lihata makaronidega pastaroog rohke rohelisega.

Mehed köögis

Pühapäeviti on toimunud üritustesari „Mehed köögis”, mida turg korraldab koostöös Eesti BBQ Assotsiatsiooniga. Köögis toimetavad grillmeistrid ja inimesed saavad näha ning küsida, kuidas üht või teist liha valmistada. Isadepäeval näidati, kuidas valmistada lambaliha, järgmine oli veiseliha. 27. detsembril keskendutakse kala grillimisele ja 3. jaanuaril, kui on turuhoone 81. sünnipäev, näitavad tippkokad, kuidas grillida juur- ja köögivilju.

„Muidugi ootaks siinseid kauplejaid siin köögis oma tooteid valmistama. Kauplejatele annaks tasuta kasutada,” ütles Ivo Tombak. Tema sõnul on Tallinnas paar avatud kööki olemas, kuid Tartu kandis ei tea, et oleks. „Sellega harjumine vajab veel aega, et teataks võimalust siin toitu valmistada ja inimestega suhelda. Valimised on tulemas ja mõne poliitikud on käinud turuhoone köögis võileibu tegemas. Me pole kätt ette pannud, see on kõigile ühtsetel tingimustel avatud,” lisas ta.

Turuhoone all on täismahus kelder, mis on enamasti kauplejate käsutuses. Lisaks kauba hoiustamise ruumidele on seal ka riietusruumid ning saun. Tombak tõdes, et kahjuks kasutatakse sauna vähe. „Alul tegime ettepaneku, et iga nädal ühel õhtul on saun soe, aga see ei leidnud kasutust.”

Tartu turuhoone jõulude eel Foto: Argo Ingver

Keldris tegutseb ka Emajõe pruulikoja õllekelder, kus pakutakse käsitööõlut ja -siidrit, päevapraadi ja päevasuppi. Jookide kõrvale pakutav snäkivalik on enamuses turuhoonest ostetud toorainest valmistatud. Suurematele seltskondadele tehakse ettetellimisel peolaud.

Ka turuhallis on pärast renoveerimist kohvik, kuigi see on läinud üle kivide ja kändude, kuna turuhoones pole varem kohvikut olnud. „Praegu on juba neljas operaator,” tõdes Tombak. „Kui esimene tegi üsna eksklusiivseid asju, peamiselt magusat, teine ja kolmas olid saiakeste ja pitsa peal, siis viimane kuu aega pakutakse koduseid praade ja suppe, mis on maitsvad ja mõistliku hinnaga. Vahepeal on ka hommikupudrud tööle kiirustajale, kes pole kodus süüa jõudnud,” lisas ta.