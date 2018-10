Tasuta karbonaad Lätis! Kes jõuab poole tunniga ära süüa, raha ei maksa

Turistid, kellel on aega oma Läti visiidil Valmierast 35 minutit Riia suunas sõita, saavad kõhu tasuta täis. Muidugi juhul, kui ollakse suure mao ning kiire neelamisega.

Bērzi nime kandvas kohvikus Plācise külas on menüüs roog, mis kannab nime Väljakutse (Izaicinājums). Valida antakse kana- või sealihast karbonaadi ning friikartulite, juustuga friikartulite, keedu- või ahjukartulite vahel. Lisaks pakutakse põhiroale juurde kolme erinevat salatit ning kastet.

Ligikaudu kahe nädala jooksul, mil väljakutse on jõus olnud, on taldrikutäie toitu suutnud endale 30 minutiga sisse ajada vaid kaks meest ja üks naine. Ülejäänud on pidanud tasuma kaheksaeurose arve.

Kes suudab üksi liha- ja salatitaldrikud tühjaks süüa, võibki uhkelt oma punnis kõhuga koju tagasi sõita – jälle sai käidud Lätis raha kokku hoidmas.

Hiljuti tutvustasime üht Läti toidukohta, kus lapseootel naised said lõuna ilma rahata.