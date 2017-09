Tatraõiemesi ja sellest valmistatud segud on ülitervislikud

Virgo Mihkelsoo on juba üle 20 aasta Valgamaal tatart kasvatanud, uurinud ja selle imelisi omadusi tutvustanud.

„Isa avastas, et taraõiemesi on kõige kasulikum,“ rääkis tema tütar Nelly Vahtramaa, kes on tatratoodetega tegeleva ettevõtte RemedyWay müügi- ja turundusjuht.

Bioloogiliselt aktiivsete ainete ensüümide sisaldust mees näitab diastaasarv, s.t. iseloomustab, kui tervislik on mesi. Diastaasarv on meel tavaliselt 20. „Tatraõiemeel oli see üle 50 ehk palju kõrgem,“ rõhutas ta.

„Isa ja ema taaselustasid Hippokratese idee, et ravimtaimi tuleks tarbida koos meega,“ rääkis Nelly Vahtramaa. RemedyWay pakub 12 sorti segusid, mis koosnevad peamiselt tatraõiemeest ja veerandi osas kuivatatud marjade jahust. Kusjuures igasse väikesesse purki mahub poole kilo jagu marju, kuna kuivatamise käigus on esialgsest mahust alles vaid kümnendik.

Näiteks meesegu „Külmetus“ sisaldab kolme põletikuvastase toimega marja – vaarikaid, pohli ja jõhvikaid. “See maitseb nii hea, et Vanamõisa laadal rääkis üks naine , kuidas ta laps teeskleb köha, et saaks seda meesegu, mis muidu seisab apteegikapis,“ rääkis Nelly.

Meesegu „ApiApteek“ sisaldab aga tatraõiemett, taruvaiku ja suira ehk mesilaste poolt hapendatud õietolmu (api tähendab ladina keeles mesilane). „See on teaduslikul alusel välja töötatud toode, kus suir ja taruvaik on samas vahekorras, nagu mesilaste poolt tarru varutud talvises söödas,“ selgitas ta. „Kuna seal on suira rohkem, kui kibedat taruvaiku, on see magusa maitsega, nii et seda söövad ka lapsed.“ ApiApteeki meesegu on abiks pika rea tõbede puhul nagu näiteks allergia, migreen ja suhkrutõbi.

Mesi kärjekaanetisega aitab näiteks seedimisega seotud probleemide ja maohaavandite vastu. „Kui seda kolm päeva võtta, tekitab see maohaavanditele justkui paiga peale ja mure on kadunud. Nii lihtne asi iseenesest!“ rääkis Nelly Vahtramaa.