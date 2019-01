Teadur: erinevalt peetud kanade munade toiteväärtus erineb vähe

Oma teadustöös võrdles Ķirse-Ozoliņa Baltimaade suurima munatootja Balticovo kolme tüüpi munade keemilist koostist ning mikrobioloogilist kvaliteeti. Mahedalt peetud kanade munad jäid antud uuringust välja.

Ta järeldab, et kolme tüüpi kanamunade näitajad on sarnased ning erinevused toiteväärtust oluliselt ei mõjuta. Mõõtmised viidi läbi mullu septembris. Teistel aastaaegadel võiksid tulemused erinevad. Eriti märgatav oleks see vabapidamisel kanade puhul, kes saavad suvel liikuda vabas õhus. See mõjutab vitaminiide ja mineraalainete hulka, mida talvel kätte ei saa.

Uuringu järgi sisaldavad puurikanade munad paar grammi vähem valku, kui õrrel või vabalt peetud kanade munad.

„Paarigrammiline kõrvalekalla toiteväärtuse suhtes muudatusi ei põhjusta,” selgitab teadur. „Muidugi, kui inimene sööb lihasmassi kasvatamiseks kilogrammi mune, siis oleks kõrvalekalle ligi 20 grammi. Keskmiselt sööb inimene päevas aga 1-2 muna, kus valgukoguse erinevus jääb 1-2 grammi piiresse.”

Vabalt peetavate kanade munades on 10 protsenti vähem rasvu, ent kolesterooli on vabalt peetud kanade munades ning õrrekanade munades rohkem kui õrrekanade munades, vastavalt 32 ja 64 protsenti.

„Kolesteroolisisaldus on ühiskonna jaoks küllaltki oluline küsimus, eriti neile, kel on probleeme selle taseme vähendamisega. Uuritud puurikanade munades on kolesterooli vähem kui teistes munades, ent tuleb meenutada, et munades oleva kolesterooli kogus mõjutab terve inimese organismis oleva kolesterooli taset minimaalselt,” ütleb Ķirse-Ozoliņa.