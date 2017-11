TEEME SELGEKS: mis neil õuntel ikkagi viga on, et neid müüa ei tohi?

Sel nädalal tuli poekettidest põllumajandusameti ettekirjutuse tõttu korjata ära Mulgi Õun OÜ pakendatud õunad ning täna andis amet teada, et on juhtumi kohta edastanud teabe politseile.

Lugejad on helistanud ja kirjutanud Maalehe toimetusse, pärides, mis õuntel viga on, et neid müüa ei tohi.

Väga selgelt välja öeldes: õuntel endil ei olegi midagi viga, ka nende maitse on hea. Sama kinnitas oma viimases teates põllumajandusamet, rõhutades eraldi, et kõnealused õunad nende sööjaid kuidagi ei ohusta.

Probleem seisneb õunte päritolus, mida Mulgi Õuna esindajad pole siiani suutnud tõendada ei ajakirjandusele ega ka põllumajandusametile. Ka pole olemas selliseid sorte ehk siis ’Renett’ ja ’Kuldrenett’, millena õunu on siiani müüdud.

Asja teeb keerulisemaks see, et ükski Eesti tunnustatud spetsialist pole suutnud õunte sorti määrata. Samuti on nende kilohind olnud üsna kõrge ning alati on viidatud kodumaisele päritolule, kuid just see on siiani kahtlane — õunad sarnanevad pigem ’Golden Deliciousega’, mis aga meil küspeks ei saa.

Samas — sel nädalal ostetud Mulgi Õunte sordinimeta pakendis tundusid välimuse ja maitse järgi olevat hoopis õunad, mida ettevõte müüb supermarketides eraldi lettidest paberkotis Leedust pärit sordi ’Auksis’ nime all.

Teadmata päritolu ja õige sordinimeta õunu jaekaubanduses turustada ei tohi ning see ongi põhjus, miks õunad müügilt korjati.

Pildil: vasakul sordinimeta õunad, ostetud sel nädalal poest, keskel ehtne Eestis kasvanud ’Liivi kuldrenett’ ja paremal sildiga ’Kuldrenett’ müüdud õunad, mille tegelik päritolu pole teada, kuid mis maitselt meenutasid ’Golden Delicioust’.

Vasakul sordita õunad, keskel ehtne 'Liivi kuldrenett', paremal 'Kuldrenetina 'müüdud õunad, mille tegelik sort ja päritolu on teadmata. Foto: Sven Arbet

Ka siin on müügil OÜ Mulgi Õuna toodang:

Ka nendel lettidle on OÜ Mulgi Õun toodang. Erakogu