Testi, kas tead mis toitudes-jookides on rohkem suhkrut

Seoses valitsuse plaaniga kehtestada jookidele magusamaks, on viimasel ajal räägitud rohkem toitude ja jookide suhkrusisaldusest.

Kas kohukeses on rohkem suhkrut, kui topsis kohupiimakreemis? Kas sefiiris on rohkem suhkrut kui maitsestatud vees? Mõne toote kõrge suhkrusisaldus on vägagi üllatav. Samas ei viitsi sugugi kõik ostjad poes tootepakenditelt uurida, kui palju seal suhkrut on.

Tervise Arengu Instituut on koostanud lihtsa testi suhkruteemaliste teadmiste hindamiseks, vaata SIIT.