Suurte ja hästi transporti taluvate tomatite ihaluses tehtud läbimõtlematu aretustöö viis tomatite geenipagasi vaesumise ja viljadele iseloomuliku maitse andvate geenialleelide kadumiseni, näitab suuremahuline geeniuuring.

"Arvan, et kõik tunnistavad, et neile ei meeldi poetomatite maitse. Häid tomateid otsitakse taga tikutulega. Seega on ilmselt lohutav kuulda, et nüüdisaegsetes tomatites pole tõepoolest mitmeid tomatiga seostuvaid aromaatseid ühendeid nii palju kui varem. Vaatamata sellele, et tomatikasvatajad on aastaid väitnud, et viljadel pole midagi viga," sõnas uurimuse juhtivautor Harry Klee ERR Novaatorile antud intervjuus.

Järeldused põhinevad 398 tööstuslikult ja omaks tarbeks kasvatatava tomatisordi ning paari kodustamata tomati sugulasliigi pärilikkusaine järjestamisel. Enam kui saja sordi maitset paluti üksikasjalikult kirjeldada sajakonnast inimest koosneval tarbijapaneelil.

Kokkuvõtlikult võimaldas see Florida ülikooli agronoomiaprofessoril tuvastada 33 tarbijate seas maitse poolest kõrges hinnas olevat tomatis leiduvat keemilist ühendit. Lisaks tuvastasid nad 37 molekuli, mis seostusid tugevalt maitse intensiivsusega. Kuigi 28 ühendit võis näha nii tööstuslikult kui ka omaks tarbeks kasvatavates tomatites, leidus 13 molekuli tööstuslikult kasvatavates tomatites keskmiselt oluliselt vähem. Teisisõnu on aretustöö käigus kaotsi läinud osa tomatile sellele ainuomase maitse andvatest geenialleelidest.

