Toiduliidu uuring: laste maitse-eelistused on takistuseks koolides täisteratoodete eelistamisel

„2008. aastal uuendati riiklike soovitusi koolitoitude näidismenüüde osas. 10 aastat on väga pikk aeg, mistõttu tuleks soovitustele uuesti peale vaadata ja neid suuniseid ajakohastada. Ka meie suured pagaritööstused on oma sortimenti täiustanud ja valik täistera pagaritoodetest suurem kui kunagi varem. Samuti ei pea paika levinud arusaam, et täisteratooted oleksid võrreldes teiste pagaritoodetega alati kallimad,“ lisas Potisepp.

Leiburi tootejuht Illi Pikk ütles koolitoitlustajate seas läbi viidud uuringut kommenteerides, et ka nemad näevad suurenenud huvi täisteratoodete vastu. „Leiburi Eesti turul müüdavatest toodetest on umbes kolmandik täisteratooted, kokku on meie sortimendis 11 täistera pagaritoodet. Uute toodete turule toomisest on näha, et tarbija huvi täisteratoodete vastu kasvab,” märkis Illi Pikk.

Ka Fazeri turundusjuht Joosep Volkmann kinnitas, et üha enam näitavad tarbijad välja huvi pagaritoote sisu ja tervislikkuse vastu. “Tõusujoones on trend osta lisaväärtusega tooteid, mille eest ollakse nõus maksma kõrgemat hinda, kui see lisaväärtus on põhjendatud. Üks populaarsemaid lisaväärtusi tarbija jaoks ongi täistera,” selgitas Volkmann.

Eesti Pagari turundusassistent Kaie Küünal ütles, et ka nemad täiendavad pidevalt täisterast pagaritoodete valikut. Kaie Küünla sõnul näitab üldist täisteratoodete poolehoidu kasvõi see, et kaks aastat järjest on parimaks pagaritooteks valitud just Eesti Pagari täisteratooted. “Täistera mõiste kasutamise Hea Tava on kindlasti positiivselt mõjutanud uute toodete turule toomist. Alates selle vastu võtmisest oleme Eesti Pagari täistera pagaritoodete sortimenti täiendanud 5 uue tootega ning nende tarbimine näitab kasvutrendi,” lisas Küünal.