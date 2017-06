Toitumisnõustaja: eestlased söövad liiga palju liha

„Eesti inimese toidupüramiid on kahjuks tagurpidi, kus püramiidi alumise osa ehk vundamendi moodustavad sageli erinevad lihatooted, maiustused ja magustatud joogid – need toiduained ei ole vajalikud organismi baasvajaduste rahuldamiseks, Selgitab Rimi toitumisnõustaja Katri Merisalu.

Liiga vähe süüakse teraviljatooteid, köögivilju, puuvilju, marju ning üldse ei armastata seemneid ja pähkleid – kõik nimetatud toiduained kuuluvad tegelikult toitumispüramiidi alumisse otsa ehk sinna, mis märgivad organismi põhivajadusi. Ilmekalt tulevad ebatervislikud toitumisharjumused välja viimasest, 2014. aastal läbi viidud rahvastiku toitumise uuringust.

„Eestlane sööb väga palju liha – sinke-vorste, viinereid, sardelle, peekonit, suitsuliha ja kõiki muid variante, mis on tehtud töödeldud lihast. Paljud neist lihatoodetest sisaldavad liigselt maitsetugevdajaid, suhkrut ning soola. Kindlasti tuleks lugeda hoolikalt lihatoodete pakendeid, eriti peaks seda tegema need inimesed, kel on kaaluprobleemid või mõni südame-veresoonkonna haigus,“ märkis Merisalu.

Katri Merisalu sõnul on puuviljadest ja marjadest saadav fruktoos meile täiesti piisav ning lisab, et aina rohkem näeb ta oma töös inimesi, kellel on suhkrusõltuvus ning sellest tulenevad terviseprobleemid.

"Lapsevanemad oma lastele andma vähem maiustusi ja magustatud jooke. Väikelaste puhul peaks see olema lausa keelatud,“ lisas Merisalu, kes on koostanud toiduainete nimekirja, millega on Rimi kauplustes tähistatud toidud, mida ta toitumisnõustajana tarbida soovitab.