Toorpiim ja maapiim – milles seisneb erinevus?

Keskmisest kõrgema, 3,5% rasvasisaldusega piim on tarbijaid rõõmustanud juba aastaid – kehtiva standardi järgi nimetatakse sellist piima täispiimaks. Maapiimaks on aga hellitavalt hakatud kutsuma sellist täispiima, mille rasvasisaldust pole pärast lüpsmist muudetud, mistõttu kannab ka meie kõikuva rasvaprotsendiga täispiim just Alma maapiima nime,” ütleb Valio piimaekspert Elle Must.