Tori rahvas saadab laupäeval küünalde süütamisega teele viimase reisirongi

Muidugi on rongi lahkumine meile ebameeldiv, halvendab tohutult liikumisvõimalusi ja on meie arvates nõme otsus, arvavad torilased avameelset. Lylian Meister ei pea kuigi adekvaatseks ka põhjendust, et bussidega saavad Tori, Toosti, Eidapere jt raudteeliinile jäävate külade inimesed kiiremini liikuda.

„See ei ole nii – kui rongiga sõidan Torilt Pärnusse 25 minutit, siis bussiga 45, sest see tiirutab kõik külad ja postid läbi. Pealegi on rongisõit ikkagi kvaliteetaeg, seal saab tööd teha, mugavalt lugeda, võtta kaasa lapsevankri või jalgratta,” kirjeldab Meister. „Millegipärast tundub, et need, kes otsustamise juures, ei pea lihtsat, seda kõige tavalisemat maainimest selle kvaliteetaja vääriliseks. Keskendutakse justkui suurt raha sisse toovale välisturistile, keda lennukitega kohale tuua. Aga lennukitega lendaks Pärnusse ehk 4000 inimest, rongidega käib aga 40 000. Suviti olid kõik rongid puupüsti täis.”

Teivasjaam jääb tühjaks ja kui kunagi peaks sealt lähikonnast kulgema Rail Baltic, siis vähemalt praeguste plaanide kohaselt on peatus ette nähtud heal juhul vaid Tootsi asulasse. Foto: Sven Arbet

Bussidega seoses meenutab Lylian Meister Haapsalu raudtee sulgemise aega, mil ka kohalikku trassiäärset rahvast pidi justkui hakatama bussidega vedama. Bussid pandigi liinile, aga et nendega keegi ei sõitnud, võeti need õige pea käigust maha ning inimesed lihtsalt korraldasid oma liikumised ringi. Ja eks oli ka neid, kes oma Läänemaa elupaiga jätma pidid.

Lelle-Pärnu raudteelõigu taristu kuulub Edelaraudteele. Viimastel aastatel käis viimane välja seisukoha, et ettevõte võiks n-ö oma raha eest seda teha, kuid üksnes tingimusel, et riik kümne aasta dotatsiooniga selle kinni maksab ehk siis jätkab reisirongiliini käigushoidmist Lelle-Pärnu lõigul.

Valitsusel ja taristuminister Kadri Simsonil oli valida, kas rekonstrueerida Lelle-Pärnu lõik või Pärnu lennuväli, mõlema jaoks raha poleks jätkunud. Ehkki Simson eelistanuks raudtee rekonstrueerimist, leidsid kõik Pärnumaa omavalitsusjuhid, et lennujaam on Pärnumaale olulisem. Nii otsustati, et lennujaama raha Edelaraudtee ning rongiga sõitvate Tori ja Tootsi elanike huvides kulutamine ei oleks kaalunud üles lennujaamast tõusvat kasu Pärnumaa turismile ja ettevõtlusele.

Lelle-Pärnu raudteetrassil asuvad reisirongipeatused on Koogiste, Eidapere, Viluvere, Tootsi, Tori, Pulli, Pärnu Kaubajaam ja Pärnu.

Reisijatevedu Lelle ja Pärnu vahel korraldatakse ümber bussiliinidega, samas säilib rongiühendus Lellest nii Tallinna kui Viljandi suunal. Samuti jääb toimima Lelle raudteejaam. Foto: Sven Arbet