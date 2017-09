Traditsiooniline Olustvere hoidistemess toimub tänavu juba 13. korda

Sel laupäeval toimub Olustveres juba 13. korda hoidistemess ja kolmandat korda kohaliku toidu laat, kus piirkonna toiduentusiastid ning väiketootjad üle kogu Eesti toovad maitsmiseks ja ostmiseks välja parimad palad ning joogipoolise. Samaaegselt toimub Olustveres ka rahvusvaheline koolinoorte künnivõistlus ning ulatuslik põllumajandustehnika esitlus. Üritus toimub Eesti toidu kuu raames.

Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli juhi Arnold Pastaku sõnul on rõõm näha, et hoidistamine on populaarsust kogumas ka noorte hulgas ja kasvanud on huvi kohaliku Eesti toidu vastu laiemalt. "Meie pikaajaline kogemus tõestab,et hoidistamine ja kodused hoidised on alati olnud hinnas ning mess on olnud heaks väljundiks kohalikele hoidistemeistritele. Hea on aga näha, et kaasa löövad ka noored, mille tõestuseks on erinevate kutsekoolide osalemine meie messil nii Eestist kui välismaalt," lisas Pastak.

Maaeluminister Tarmo Tamm sõnas, et Eesti toidu kuul ringi sõites näeb, et teeääred on autosid täis, sest inimesed on metsas sügisande korjamas. „Need saadused saab kõik purkidesse panna ja maitsvaid hoidiseid talvel nautida. Kaasake hoidiste tegemisesse ka nooremat põlvkonda ja andke oma perekonnaretsepte edasi, et need kestaksid põlvest põlve,“ lisas Tamm.

Ürituse raames saavad külastajad hääletada ka enda lemmikhoidiste poolt - rahvahääletuse tulemusena valitakse kolm parimat magusat ja soolast hoidist ning kolm külastajaid enim üllatanud hoidist. Lisaks valib VIP külalistest koosnev žürii ka enda hinnangul parima.

Žüriisse kuuluvad: Eesti restoranikultuuri grand old man Dimitri Demjanov (žürii esimees), maaleluminister Tarmo Tamm, laulja Karl Madis, näitleja Inga Lunge, laulja Toomas Lunge, näitleja Anne Veesaar, Olustvere teenindus- ja maamaanduskooli direktor Arnold Pastak, Maalehe tarbija lisa „Targu Talita“ vastutav toimetaja Jana Rand, MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant juhatuse esindaja Krista Habakukk ning kokaraamatute autor ning Kahvliahvi kokakooli eestvedaja Merle Liivak.

Üritusel toimuvad erinevad töötoad ning meelelahutuse eest kannavad hoolt Karl Madis ning ansambel Väliharf. Päeva juhib Venno Loosaar. Toimuvad ka traktorisõit, kombainisõit, põhupallidel hüppamine, praktilised harjutused koppadega ning külaliikumise õpituba. Lisaks Elli Vendla juhendamisel Olustvere kokakool lastele ning sõidud hobustega.

Lisaks toimub eraldi ka Maalehe hoidistekonkurss, kus valitakse välja kolm parimat ja antakse Maalehe eripreemia. Konkursi võidutöö võtab Põltsamaa Felix järgmisel aastal tootmisse.

Ürituse sissepääs maksab 1 euro, hoidiste mess ja kohaliku toidu laat algavad kell 11.00 ja künnivõistlus juba kell 8.00.