Tšehhi botased muutusid tahtmatult eesti, läti, gruusia ja kirgiisi keele osaks

Kui inimesele ei meeldi öelda "toss" või "kets", siis ta ütleb "botas". Kuigi enamik botasesõpru pole õigeid Tšehhi ettevõtte Botas toodetud jalavarje kordagi näinud, on maailma mastaabis väikese ettevõtte brändi nimi eestlastele igapäevasemgi kui mõni spordimaailma suurtegija.

Tšehhoslovakkias 40ndate lõpus loodud jalatsitootjal Botas on ilma suurema pingutuseta õnnestunud see, millest iga maailma vallutav suurettevõte unistab. Eestlased on nende brändi nime nii omaks võtnud, et ei oska selle taga näha vähimatki kommertslikkust.

"Kummist talla ja nahkse pealsega jalatseid importis nõukogude ajal Tšehhi jalatsitootja Botas, mille järgi rahvasuu ristis kogu sellelaadse sortimendi," on moekunstnik Anne Metsis kirjutanud 2016. aastal välja antud "Moe tähestikus".

Sama on juhtunud lätlastega, kelle sõnavarasse on botased - ainsuses bota, mitmuses botas – kinnistunud. Niisamuti on ka Kõrgõzstanis ja Gruusias, Tšehhist ja Slovakkiast rääkimata (neil tähendas "bota" juba varem jalanõud). Küllap jättis nõukogude ajal liiduvabariikidesse sattunud kvaliteetne kaup oma jälje veel mõne teisegi rahva keelemällu.

"Meil polegi "botasi" kõrval spordijalanõude jaoks ühtegi teist sõna," teatab etümoloogilist fakti kuulnud gruuslanna Natia Gigineishvili. "Lisaks sellele - mähkmed on meil pampersid, pesukaitsed alwaysid ja koopiamasinad xeroxid. Meile ei meeldi uusi sõnu leiutada."