Uuenenud Pärnu turg avab uksed

Kolmapäeval kell 12. avab linnarahvale uksed põhjaliku uuenduskuuri läbinud Pärnu turg. Uues kaasaegses turuhoones saab olema suur liha-ja kalahall, apteek, supermarket, käsitööpood jpm. Üllatusena avatakse ainulaadne 5-söögikohaga toidutänav. Kolmapäeval ning järgneval nädalavahetusel tervitatakse külalisi meelelahutusprogrammi ja sooduspakkumistega.

Alates 1953. aastast Hõbe ja Karja tänava nurgal asunud turg on saanud arhitektide Ivo Rebase ja Rego Pärna käe all uue linnaruumiga sobiva välisilme. Kinnisvaraarendusettevõtte Hammerhead ning Eventus Ehituse koostöös valminud kaasaegne turukompleks pakub mugavat keskkonda ja suuremat pinda nii väli-kui sisetingimustes kauplejatele, mille tulemusena on ka kaubavalik mitmekesine.

Kõige olulisem on turule omaselt värske talukauba pakkumine. “Ühe uuendusena avame turuhoones suure liha-ja kalahalli, mis pakub alati head ja värsket valikut. Loomulikult on meie jaoks endiselt oluline väliturg, kus talunikud müüvad värskeid köögi- ja puuvilju ning mett. Väliturg on avatud aastaringselt, kuid kindlasti tasub otsima tulla hooajakaupa, näiteks peagi kevadele omaselt taimi ja istikuid,” selgitas Pärnu Turu juhataja Sirli Kiri .

Pärnakate ja linna külastajate rõõmuks avatakse Pärnu Turul ka uudne toidutänav. “Meil on end sisse seadnud viis erinevat söögikohta, kes on oma menüüs suuresti lähtunud kohalikust toorainest ning tervislikkuse printsiibist,” selgitas Sirli Kiri. “Kuna kohvikuid on mitu, saab meil kindlasti kõhu täis ka rahvarohkel suveperioodil. Roogade valik ulatub värskest kalapraest aasia toidu ning smuutideni,” lisas Kiri. Pärnu Turul avavad uksed Kalamajaka Kalakohvik, Elleni Pagariäri, tervislikku tänavatoitu pakkuv Turukohvik, aasia roogi valmistav Hõbetaldrik ning Pai Pagar.

Turuhoones on oma koha leidnud veel RIMI supermarket. Südameapteek, Lillehaldjate lillepood, Turu käsitööpood, Araxes, Veipland, Forumi Ilutuba jt.

Avanädalal tervitab turulisi meeleolukas meelelahutusprogramm. Uksed avanevad pidulikult linnarahvale 5. aprillil kell 12.00. Saab kuulata muusikat, osaleda õnneloosis ja uurida avamisega seotud sooduspakkumisi.

8-9 aprilli nädalavahetusel kell 11-15 toimub kultuuri- ja meelelahutusprogramm kogu perele. Üritus on linnarahvale tasuta.