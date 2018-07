Uuring: peamiselt ostavad Lätist alkoholi üle 45 aastased eestlased korraga 101 kuni 250 euro eest

Läti alkoholikaupluste keti AlkOutlet korraldatud küsitlusest selgub muuhulgas, et pooled eestlastest, kes käivad Lätist alkoholi ostmas on vanemad kui 45 aastat ning kulutavad selleks ühe korraga 101 kuni 250 eurot.

AlkOutlet, kellel on kaupluseid lisaks Riiale ka Ainažis, Ruhjas ja Valmieras, viis läbi uuringu Eesti elanike alkoholiostmise harjumuste kohta Lätis. Küsides, mis eestlasi Läti poodide puhul meelitab, vastati, et madalad hinnad, lai kaubavalik ning mugavad parklad, kuhu saab auto parkida ning kauba autoni vedada.

45,9 protsenti eestlastest ostavad Lätist ühel ostukorral alkoholi 101 kuni 250 euro eest, 29,7 protsenti vastanutest kulutavad ühel korral Läti alkopoodides 51 kuni 100 eurot, 18,9 protsenti 11 kuni 50 eurot ning 5,4 protsenti 251 kuni 500 eurot.

Uuringu järgi ostavad Lätist alkoholi eelkõige inimesed, kes on vanemad kui 45 aastat (50,8%). Nende kuine sissetulek jääb 300-700 euro vahele. Samas 10 protsenti neist, kes teenivad üle 1500 euro kuus, ütlevad, et on Eesti hindadega rahul ning 28 protsendil sama palganumbriga vastajatest pole Lätis alkoholi ostmiseks aega ja motivatsiooni.

Enam kui pool ehk 52 protsenti küsitletuist käivad Lätist alkoholi ostmas mitu korda aastas, 19 protsenti kord kuus, aga need, kes elavad piiri lähistel, sõidavad Lätti alkoholi ostma mitu korda kuus või koguni kord nädalas.