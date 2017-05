UUSI SEADUSI

Lapsevanem saab eelise puhkuse aja valimisel

Töölepingu seadus annab lapsevanematele eelise valida oma puhkuse nii, et see kattuks koolivaheaegadega. Seadus näeb lapsevanematele ette mõned erisused puhkuste võtmisel. Isapuhkusele võib jääda isa, kelle perre on sündimas või sündinud laps. Isa saab 10 tööpäeva puhkust, mida ta võib kasutada kahe kuu jooksul enne ema eeldatavat sünnituse tähtpäeva või kuni lapse kahekuuseks saamiseni. Isapuhkuse eest makstakse keskmist tööpäevatasu.

Ema või isa, kellel on üks või kaks alla 14aastast last, võib igal kalendriaastal saada kolm tööpäeva lapsepuhkust. Vähemalt kolme alla 14aastase lapse või vähemalt ühe alla kolmeaastase lapse ema või isa saab kuni kuus tööpäeva lapsepuhkust. Lapsepuhkuse eest tasutakse töötasu alammäära alusel.