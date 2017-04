Vaata, kui palju on suhkrut erinevates jookides alates piimast ja lõpetades likööriga

Valitsus plaanib maksustada magusainega või lisatud suhkruga joogid, kus on suhkrut rohkem kui 5 grammi 100 milliliitri kohta. Naturaalsed mahlad tahetakse jätta maksustamise alt välja.

Mahl kuulub toidupüramiidis puu- ja köögiviljade ning marjade gruppi, nektarid ja mahlajoogid aga suhkru ning magusate ja soolaste näkside gruppi, selgitab Tervise Arengu Instituut. Mahladele ei tohi tootmisel suhkrut lisada. Küll aga sisaldavad mahlad n-ö looduslikke suhkruid. Näiteks viinamarjamahlas on umbes 14-16 grammi ja apelsinimahlas umbes 9-10 grammi suhkruid 100 grammi mahla kohta. Mahla ei ole soovitatav juua üle ühe klaasi päevas.

Nektarile lisatakse liitri valmistoote kohta suhkrut ja/või looduslikku mett kuni 20%. Mahlajoogi koostis ei ole reguleeritud, mistõttu võivad sellised tooted sisaldada mahla väga väikeses koguses (näiteks 1%) ja maitse on saavutatud tavaliselt suure koguse lisatud suhkrute lisamisega. Mahlajoogi puhul on soovitatav alati pöörata tähelepanu toote koostisosade loetelule (tootes olevad koostisosad on esitatud sisalduse alanevas järjekorras) ja toitumisalasele teabele, kust on võimalik saada infot toote suhkrusisalduse kohta.

Piimas leidub looduslikult laktoosi ehk piimasuhkrut. Maitsestatud jogurtitele ja piimajookidele on aga lisatud suhkrut ja pakendil näidatakse suhkrusisaldus kokku ehk laktoos + lisatud suhkrud. Alkohoolsed joogid sisaldavad samuti suhkrut. Kõige rohkem on suhkrut liköörides. Veinide suhkrusisaldus oleneb veinisordist.

Jookide lisatud suhkrute sisaldus 100 g kohta:

Õunamahl 0 g lisatud suhkrut, 10,6 g looduslikku suhkrut,

Õunanektar (mahlasisaldus 50%) 5,5 g lisatud suhkrut, 5,5 g looduslikku suhkrut,

Õunamahlajook (mahlasisaldus 6%) 10,3 g lisatud suhkrut,

Limonaad keskmiselt 10 g lisatud suhkrut,

Energiajook keskmiselt 12 g lisatud suhkrut,

Maitsevesi keskmiselt 5-6 g lisatud suhkrut,

Piim ja maitsestamata jogurt 0 g lisatud suhkrut, 4,6 g laktoosi ehk piimasuhkrut,

Maitsestatud jogurt keskmiselt 7-8 g lisatud suhkrut,

Liköör 22-33 g (peamiselt lisatud suhkrutena),

Kange magus vein nagu šerri, vermut, marjavein kuni 16 g (peamiselt lisatud suhkrutena),

Lahja magus vein 4-6 g,

Siider 7 g,

Õlu 2-3 g.