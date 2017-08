VAATA POES RINGI | Märgid, mis aitavad ära tunda Eesti toitu

Eesti toidutootjad kasutavad mitmeid märke, mis aitavad tarbijal selgelt eristada kohalikku toitu importkaubast ning on ühtlasi värskuse, tervislikkuse, kõrge kvaliteedi ning harjumuspärase maitse garantiiks.

Eesti toiduliidu juhi Sirje Potisepa sõnul eelistab tarbija ennekõike Eesti toitu, ent toidumärkide rohkus ajab tavatarbija tihti segadusse.

Veendumaks, et poeletilt kodusele toidulauale jõuaks ikka usaldusväärne Eesti toit ja jook, aitab toiduliidu juht orienteeruda enimkasutatud toidumärkide maailmas.

Pääsukesemärk

Eesti rahvuslinnuga märgi kandmise õiguse saavad tooted, mille põhitooraine on kõrge kvaliteediga ja 100% eestimaise päritoluga. Seepärast saavad seda märki taotleda üksnes Eestis registreeritud ettevõtted.

Sellise märgisega võib leida liha-, piima-, kala-, pagari-, kondiitri- ja teraviljatooteid, samuti kastmeid ja jooke.

Lipumärk

Lipumärk antakse tootele, mis on valmistatud Eestis tootvas ettevõttes eestimaalaste maitse-eelistusi ja traditsioone silmas pidades.

Rahvusvärvidest koosnev märk aitab eristada Eestis valmistatud tooted importtoodetest ning on kindel kvaliteedimärk, mille taga seisavad tuhanded kohalikud töökäed. Rahvusvärvides märgiga kaunistatud toote tooraine võib olla nii kohalik kui imporditud, kuid tootele peab olema lisandväärtus antud just Eestis.

„Lipumärgi mõte on olnud selle loomisest alates tarbijale meelde tuletada, et eelistades Eestis toodetut, anname tööd ja leiba eestimaalastele,“ sõnas Potisepp.

Ristikumärk

Rohelise ristikuga kvaliteedimärki antakse kõrge kvaliteediga toodetele, mille tooraine võib pärineda nii Eestist kui mujalt. Kui lipumärki saavad kanda üksnes Eestis valmistatud tooted, siis ristikumärki võivad taotleda kõik Euroopa Liidu ettevõtted.

Eesti parim toiduaine

Alates 1994. aastast välja antav märk antakse toodetele, mis on valmistatud Eestis tegutsevas ettevõttes ning on iga-aastase Eesti toidukonkursi võitjaks. Konkursil hinnatakse uusi, eelmisel aastal turule toodud tooteid. „Konkursi eesmärgiks on innustada Eesti toiduainetööstuse ettevõtteid tegelema usinalt tootearendusega ning julgustada neid looma tervislikke ja uudseid tooteid, mida tarbijatele ja kaubandusele tutvustada,“ selgitas Potisepp.

Eesti parim toiduaine.